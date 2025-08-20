Sondermodelle von #1 und #3 mit Nachlass

Smart x TUI: Rabatt mit Smiley

Smart hat in Kooperation mit dem Reisekonzern TUI Sondermodelle der Baureihen 1 und 3 aufgelegt. Dahinter steckt aber nicht mehr als eine Aktion, um den größten Nachteil der "Smarties" wenigstens etwas abzufedern: den hohen Preis.

Smart Die TUI-Aktion bei Smart macht die Autos wenigstens etwas günstiger

Smart verkauft die Modelle #1 und #3 ab sofort in einer sogenannten TUI-Edition. Äußerlich geben sich die Modelle lediglich an einem TUI-Aufkleber am Heck und entsprechend modifizierten Fußmatten zu erkennen.Die TUI-Edition basiert immer auf der sog. "Premium-Line", die in der Hierarchie die Nummer 5 von gleichen sieben Niveaus darstellt. Sie ist in nur jeweils drei Exterieurfarben erhältlich.Käufer erhalten laut Smart wahlweise 6.000 Euro Nachlass auf den Listenpreis beim Kauf oder eine um bis zu 80 auf 400 Euro gesenkte monatliche Leasingrate, die beim verlinkten – externen – Leasing-Partner aber ab 340 Euro angegeben ist. 48 Monate Laufzeit mit maximal insgesamt nur 40.000 Kilometern Laufleistung sind hierbei die Grundbedingungen. Zusätzlich bekommen Kunden einen 500-Euro-Gutschein von TUI.Der Smart #1 Premium Line kostet (regulär ohne TUI-Bonus) ab 47.490 Euro, der #3 ist 1.000 Euro teurer. Hinzu kommen "nur" die Überführungskosten, denn auch wenn Smart auf der Website einen "Konfigurator" bereitstellt, sind keinerlei Optionen verfügbar.