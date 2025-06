Vollhybrid-Qashqai wird sparsamer und leiser

Nissan verbessert das e-Power-System

Nissans serielle Vollhybrid-Technik im Qashqai ist ungewöhnlich und wird ebenso ungewöhnlich angepriesen. Im Herbst startet das "e-Power"-System in die dritte, verbesserte Generation. Das Beste aus zwei Welten oder eine Murks-Mischung?

Nissan Ab Herbst mit besserem seriellen Vollhybrid-System: Nissan Qashqai

Ab Herbst 2025 wird das neue e-Power System im Nissan Qashqai bestellbar sein. Die Technik, bei der ein Benzinmotor ausschließlich als Stromerzeuger für den Antriebs-Elektromotor verwendet wird, kommt damit in die dritte Generation.Diese verspricht Fortschritt hauptsächlich in Sachen Effizienz und Komfort, nebensächlich auch bei Leistung und Wartungskosten. Für die Effizienz sorgt ein Normverbrauch von 4,5 Litern, das ist etwa ein Liter weniger als aktuell. Gleichzeitig versprochen ist ein deutlich gesenkter Geräuschpegel, von 5,6 dB weniger Geräusch ist die Rede. Die maximale kurzfristige Leistung der E-Maschine im Sportmodus steigt von 190 auf 205 PS. Der Akku ist weiterhin 2,1 kWh klein.Das Herzstück des neuen e-Power Systems ist eine neu entwickelte, modulare 5-in-1-Antriebseinheit: Sie vereint Motor, Generator, Wechselrichter, Untersetzungs- und Übersetzungsgetriebe in einem kompakten und leichteren Gesamtpaket. In Kombination mit einer verbesserten Motorkalibrierung und Schalldämmung sollen sich neben dem reinen Geräuschpegel auch die Vibrationen verringert haben.Obwohl der Dreizylinder-Turbomotor mit 1,5 Litern Hubraum eine ähnliche Konfiguration aufweist wie bisher, ist das Triebwerk den Angaben zufolge völlig neu. Während es auf das bisherige variable Verdichtungskonzept verzichtet, verfügt es über einen größeren Turbolader, der im Autobahn-Betrieb eine niedrigere Drehzahl ermöglicht. Die Umstellung auf ein spezielles Schmieröl (0W16) verringert die innere Reibung und ermöglicht ein von 15.000 auf 20.000 Kilometer verlängertes Wartungsintervall.Nun sind 20.000 Kilometer für einen Verbrenner nicht sonderlich toll und für einen echten Stromer natürlich unvorstellbar – und in diesem Sinne auch ein Zeichen dafür, dass hier Dinge verheiratet werden, die eigentlich nicht zusammengehören. Ein typisches Elektroauto hat weniger Reichweite, ist aber wartungsfreundlicher, meist schneller, nochmals leiser, steuerbefreit und in Sachen Image meilenweit voraus, und ein modernes Plug-in-Modell kann wenigstens Dutzende von Kilometern rein elektrisch abgasfrei fahren und extern aufgeladen werden.Bei Nissan sieht man das trotz der eigenen neu anrollenden EV-Modelle aber anders und argumentiert, der neue e-Power-Antrieb erleichtere den Umstieg von Verbrennern zu Stromern, weil er u.a. die reaktionsschnelle Beschleunigung und Laufruhe des EVs mit dem "Alltagskomfort eines Verbrennungsmotors" kombiniere. So ließen sich Reichweiten- und Ladesorgen vermeiden. Der Qashqai wird mit bis zu 1.200 Kilometern Reichweite beworben. Bei einem angenommenen Realverbrauch von sechs Litern und einem praktisch nutzbaren Tankvolumen von 45 der 55 Liter dürften es tatsächlich eher derer 750 sein.Ein Nissan-Manager spricht dennoch von "maximaler Effizienz" und einer einem Dieselmotor vergleichbaren Leistung. Gleichzeitig fabuliert der Autobauer über die Führungsrolle des Qashqai e-Power im "Segment" der Vollhybrid-SUVs – ein Segment, das es offiziell nicht gibt und ein Sub-Bereich, der quasi keine Wettbewerber aufweist.Gebaut wird der besondere Qashqai wie bisher im britischen Sunderland. Preise liegen noch nicht vor.