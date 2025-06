Eine statt vier Anwendungen für Kia-Fahrer

Kia führt seine Apps zusammen

Für die verschiedenen Services des Unternehmens mehrere Apps anzubieten, ist eine weit verbreitete Unsitte. Bei Kia hat man das jetzt erkannt und folgerichtig aus bisher vier Apps eine einzige gemacht. User müssen respektive dürfen umsteigen – und bekommen dabei noch nicht einmal die sonst oft üblichen Steine in den Weg gelegt.

Kia Die neue Kia-App bündelt die Inhalte von bisher vier verschiedenen Apps

ANZEIGE

Kia hat in Europa mit der Einführung der neuen Kia-App begonnen, die damit erstmals außerhalb Koreas zum Einsatz kommt. Die Anwendung bündelt vier bestehende Apps der Marke: Kia Connect, Kia Charge, Kia Warranty Book und Kia Owner's Manual (Benutzerhandbuch).Kia Connect erlaubt die Fernsteuerung und Fernabfrage von Fahrzeugsystemen, etwa Klimatisierung, Ver- und Entriegeln der Türen, Bedienen von Fenstern, Beleuchtung und Hupe sowie Überprüfen des Ladestatus. Kia Charge ermöglicht eine Routenplanung einschließlich Ladestopp-Empfehlungen für Elektrofahrzeuge und deren Übermittlung ans Auto. Der Fahrer kann auch eine detaillierte Fahrverhaltensbewertung sowie zusätzlich eine Bewertung seiner Fahrsicherheit erhalten. Von diesem "Driving Safety Score" erhofft sich Kia eine Änderung des Fahrverhaltens, die zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit im Verkehr beiträgt.Integriert sind alle Funktionalitäten des europäischen Ladeservices Kia Charge mit aktuell mehr als 950.000 Ladepunkten in 27 Ländern. Neben der Lokalisierung und Auswahl der Ladestationen entsprechend dem persönlichen Bedarf sowie der Routenplanung können die Ladevorgänge auch per Fernbedienung aktiviert und gestoppt werden. Außerdem lassen sich über die App der Kia-Charge-Vertrag und -Tarif verwalten sowie die persönliche Ladehistorie einsehen.Die App unterstützt den Fahrer auch bei der Wartungs- und Serviceplanung. So kann direkt ein Termin bei einer Werkstatt angefragt und auf die digitale Service-Historie sowie Garantieheft und Benutzerhandbuch zugegriffen werden.Die App ist ab sofort im Apple AppStore und Google PlayStore erhältlich. Nutzer müssen sich nicht, wie dies bei anderen Umstellungen oft erforderlich ist, neu registrieren, sondern können sich ihren bestehenden Kia-Zugangsdaten einloggen. Alle persönlichen Daten und Einstellungen werden automatisch von den bisherigen Apps in die neue Anwendung übertragen, verspricht der Autobauer. Die alten Apps werden im Laufe des Jahres abgeschaltet.Die neue Plattform ermöglicht auch einen gemeinsamen Zugang verschiedener Personen, so dass auch weitere Nutzer des Fahrzeugs die Funktionen über das gleiche Konto nutzen können. Alle Daten werden den Angaben zufolge in Europa gespeichert.Kia empfindet die neue App offenbar als wichtig. Zur Umstellung lässt sich sogar der Präsident und CEO von Kia Europe zitieren: "Die neue Kia App ist mehr als nur ein digitales Werkzeug, sie ist ein Zugang zu einem nahtlosen und intelligenten Mobilitätserlebnis", sagt Marc Hedrich. "Indem wir verschiedene Dienste in einer leistungsstarken App zusammenführen, machen wir die alltäglichen Interaktionen mit Kia-Fahrzeugen smarter und effizienter und binden sie voll in den Lebensstil unserer Kunden ein."