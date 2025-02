Erste Bilder der Fließheck- und Schrägheck-Variante

Kia EV4 kommt in zwei Karosserieversionen

Nächste Woche wird Kia den hauseigenen Elektro-Fahrplan für die Zukunft vorstellen und in diesem Zuge auch die beiden neuen Modelle EV2 und EV4. Letzterer aber darf schon vorab angeschaut werden, jedenfalls von außen.

Kia Kia erweitert das Elektroangebot um

den EV4 in zwei Karosserieversionen

Wem der Kia EV9 zu teuer und/oder protzig ist, der EV6 zu teuer und/oder auffällig und der EV3 zu klein und/oder einfach, bekommt bei Kia demnächst noch mehr Auswahl in Form des neuen EV4. Die zusätzliche Elektro-Baureihe wird dabei in gleich zwei Karosserieversionen angeboten, und siehe da, beide sind einmal kein SUV: Es gibt eine Limousine, die auch als Fließheck durchgehen könnte, und ein klassisches Schrägheck-Modell, letzteres wohl vergleichbar mit einem Hyundai Ioniq5."Wohl", weil Kia noch keinerlei Daten veröffentlicht hat, weder Maße noch Antriebsspezifikationen, geschweige denn Preise und Ausstattungen. Zumindest die ersten beiden Dinge dürften in der nächsten Woche folgen, wenn das Auto offiziell bei einem Event in Spanien vorgestellt wird.Aktuell lässt sich der Autobauer nur in langatmigen, nichtssagenden Marketing-Sprechblasen aus, deren Wiedergabe wir dem geneigten Leser ersparen wollen – mit Ausnahme der sicher zutreffenden Feststellung, dass der Neuzugang die Attraktivität der Kia-EV-Palette weiter steigern wird und ein breites Zielpublikum ansprechen soll. Mehr denn je wirkt es so, als ob die Koreaner jene Autos bauen, die man früher von VW erwartet hätte. Wenn die Preise halbwegs passen, sagen wir dem Auto schon jetzt einigen Erfolg voraus.