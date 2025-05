Angebot für zunächst sechs Länder

Mercedes: e-Vignetten-Kauf direkt im Auto

Moderne Autos bekommen im Entertainment-Modul immer mehr Funktionen, viele davon sind im wahrsten Sinne des Wortes Spielereien. Bei Mercedes-Benz gibt es jetzt zusätzlich auch eine weitere praktische Anwendung: Mautbezahlung direkt im Auto.

Mercedes-Benz In modernen Mercedes-Pkw können jetzt digitale Maut-Vignetten direkt im Auto gekauft werden

Eigner eines modernen Mercedes-Pkw in Deutschland können ab sofort e-Vignetten direkt über den "Mercedes-Benz Store" aus dem Fahrzeug heraus kaufen und bezahlen. Damit wird ein Stopp an der Landesgrenze überflüssig. Das Angebot umfasst zunächst e-Vignetten für die Schweiz, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Bulgarien und Ungarn, weitere Länder sollen folgen.Der Kaufvorgang erfolgt über den zentralen Screen im Fahrzeug. Dort lassen sich das gewünschte Land und die Laufzeit auswählen, und wird, wenn nicht bereits hinterlegt, das Kennzeichen ergänzt. Kunden können den Kauf dann mit Zwei-Faktor-Authentifizierung entweder über den Fingerabdrucksensor im Fahrzeug oder via Smartphone abschließen. Der Betrag wird von der im Profil hinterlegten Kredit- oder Debitkarte (Mastercard oder Visa) abgebucht.Nach der Bezahlung kann die erworbene e-Vignette im Infotainmentsystem eingesehen werden, das System versendet auch eine E-Mail inklusive Beleg und e-Vignette im pdf-Format. Mittels automatischer Kennzeichenerkennung wird im jeweiligen Land überprüft, ob eine e-Vignette erworben wurde.Mercedes-Benz erweitert damit das bestehende Angebot an digitalen Diensten, die aus dem Fahrzeug via In-Car Payment bezahlt werden können. Dazu gehören die Bezahlung von Parkvorgängen, das Laden und Tanken, sowie digitale Extras und Software-Upgrades.Das eingangs erwähnte "modern" bedeutet, dass das entsprechende Fahrzeug über den Mercedes-Benz Store bzw. MBUX ab der 2. Generation (NTG7) verfügen muss.