Erweiterung um knapp ein Drittel

MAN: Größeres Teilelager in Salzgitter

MAN hat vor dem Hintergrund der Elektro-Zukunft und des Traton-Baukastens sein weltweites Teilelager am Werk Salzgitter erweitert.

MAN Truck & Bus hat nach nur einjähriger Bauzeit das globale Logistik-Zentrum in Salzgitter durch einen neuen Bauabschnitt erweitert. Der Neubau der Halle umfasst 53.000 Quadratmeter – also etwa sieben Fußballfelder.Damit wächst das Logistik-Zentrum mit seinen gut 800 Mitarbeitern noch einmal um fast ein Drittel auf insgesamt rund 235.000 Quadratmeter. In Summe werden hier künftig mehr als 220.000 Ersatzteile für Lkw, Busse, Vans und Motoren lagern, die nach Bestellung an die Werkstätten in rund 120 Ländern weltweit geliefert werden.Auch wenn bisher erst einige Hundert E-Trucks und gut 2.000 E-Busse von MAN auf den Straßen sind, werden sich diese Zahlen schnell erhöhen - und damit der Bedarf an spezifischen Komponenten wie Batterien. Bis zu 12.000 solcher Teile werden in Salzgitter künftig vorgehalten.Hinzu kommen aktuell weitere zusätzliche Komponenten für Wasserstoff-Trucks und den Diesel-Antriebsstrang "PowerLion" des neuen Modelljahrs 2025. Zudem wird zukünftig auch der modulare gemeinsame Baukasten der Marken der Traton Group, das sog. Traton Modular System (TMS), einen großen Anteil am Ersatzteil-Sortiment einnehmen. Bis zu 15 Jahre nach Serienauslauf sind hier sämtliche Ersatzteile für MAN-Fahrzeuge aller Antriebsarten auf Lager verfügbar – von der kleinsten Schraube bis hin zu schweren Motoren und ganzen Fahrerhäusern.Zur Höhe der Investitionen für die Erweiterung macht MAN keine Angaben. Das Dach des Flachbaus ist nicht mit PV-Technik ausgestattet. Der Konzern erwartet bei den Fahrzeugauslieferungen einen E-Anteil von rund 50 Prozent im Jahr 2030.