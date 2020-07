VW bennent neuen Produktionsvorstand

Dr. Christian Vollmer folgt auf Dr. Andreas Tostmann

Volkswagen Neuer Vorstand für Produktion bei Volkswagen wird Dr. Christian Vollmer

Dr. Christian Vollmer wird zum 1. August 2020 Produktionsvorstand der Marke Volkswagen Pkw. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Andreas Tostmann, der kürzlich wie berichtet als neuer Vorstandsvorsitzender der ebenfalls um Konzern gehörenden MAN Truck & Bus SE berufen wurde.Vollmer ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 in der Planung Presswerk bei Volkswagen in Wolfsburg. 2002 wurde er Vorstandsreferent Produktion, 2005 ging er als Leiter Automobilfertigung zu Volkswagen Slovakia nach Bratislava, Slowakei. 2010 wechselte Vollmer als Leiter Produktion zu Volkswagen in Shanghai, China. Seit 2018 ist Christian Vollmer Vorstand Produktion bei Seat in Martorell, Spanien.Dr. Andreas Tostmann ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er arbeitet seit knapp 30 Jahren für den Volkswagen-Konzern. Auch er war Produktionsvorstand bei Seat, bevor er 2018 die gleiche Funktion in Wolfsburg übertragen bekam.Über eine Nachfolge für Vollmer bei Seat liegen noch keine Informationen vor.