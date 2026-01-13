Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 13.01.2026

Symmetrische H-ände mit Beleuchtung

Honda: Facelift fürs Logo

Der nächste Hersteller kündigt eine Umgestaltung seines Logos an: Honda hat sein H aus dem Käfig befreit, symmetrisch gemacht und wird es natürlich auch beleuchten. Bis es los geht, dauert es aber noch.

Honda Ohne Kasten und symmetrisch: Honda wird ein neues Logo an die Autos bringen

Honda führt eine neue Version seines Markenlogos ein. Das überarbeitete H-Emblem wird bei neuen Elektro- und Hybridfahrzeugen der Marke sowie im gesamten Automobilgeschäft des Unternehmens zum Einsatz kommen, kündigte der Autobauer an. Den Anfang machen sollen die Modelle "der nächsten Generation", die ab 2027 eingeführt werden. Auch an Händlerstandorten, in Kommunikationskampagnen und bei Automobil-Motorsportaktivitäten wird das neue Markenlogo verwendet.Zur Begründung heißt es, das neue Markenemblem verkörpere die Honda-Strategie im Umgang mit dem aktuellen Wandel in der Automobilindustrie. Es stehe für den besonderen Fokus auf die Anwendung von Elektrifizierung und intelligenten Technologien – "mit klarem Mehrwert für Kundinnen und Kunden".Das neue Design soll zwei ausgestreckte Hände symbolisieren. Damit stehe es für das Engagement von Honda, "die Möglichkeiten der Mobilität zu erweitern und den Bedürfnissen der Menschen weltweit gerecht zu werden", wie der Autobauer weiter fabuliert. Das alles sagt ungefähr gar nichts aus, ist aber bei derartigen Maßnahmen Branchenstandard.Das H-Logo wurde 1963 erstmals eingeführt und im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet.