Erweiterte Software-Funktionen inkl. Digital-Schlüssel

Neues vom Porsche Macan

Der Porsche Macan Electric bekommt zum Modelljahreswechsel ein erstes Update. Es profitieren in erster Linie Software-Funktionen, die mehr oder auch weniger praxisrelevant sind. Highlight ist der Handy-Schlüssel.

Porsche Mitführen in Handy oder Watch reicht: Digitaler Schlüssel für den Porsche Macan

Porsche stattet den Macan demnächst mit einem erweiterten Park- und Kamerasystem. Die Technik erlaubt künftig den virtuellen Blick durch die Fronthaube, das automatische Parken an bekannten Stellen ("Trainiertes Parken") und die etwas missverständlich als "Rückfahrassistent" bezeichnete Funktion des automatisierten Rückwärtsfahrens auf einer zuvor vorwärts zurückgelegten Strecke. Maximal 50 Meter sind hier möglich.Die Routen- und Ladeplanung "Porsche Charging Planner" wurde dahingehend optimiert, dass sich nun einzelne Ladestationen und -anbieter priorisieren oder gezielt ausschließen lassen.Eine weitere Neuerung ist das "App Center", das mit einer stetig wachsenden Auswahl an Drittanbieter-Apps auch Spiele ins Fahrzeug bringt. Ein optimierter Sprachassistent soll nun auch "komplexe, zusammenhängende Fragen und den Bezug von Aussagen erkennen. Der Macan werde so "zum echten Gesprächspartner", erklären die Zuffenhausener allen Ernstes.Interessanter und wesentlich praxisrelevanter ist die dritte Neuheit. Mit dem Komfortzugang steht künftig auch der "Porsche Digital Key" zur Verfügung, der Fahrzeugschlüssel in der Apple Wallet oder einer nativen Wallet-App auf Android integriert. Damit lässt sich der Macan automatisch ver- oder entriegeln und starten, indem iPhone, Apple Watch oder ein kompatibles Android-Gerät einfach nur mitgeführt bzw. getragen werden. Der klobige Fahrzeugschlüssel ist nicht mehr notwendig.Möglich wird dies durch die Kombination von Near Field Communication (NFC), Bluetooth Low Energy (BLE) und Ultra-Wideband (UWB). Selbst bei als leer angezeigtem Akku bleibt die Funktionalität des digitalen Schlüssels erhalten. Der Wallet-Schlüssel kann über Apple Mail, Nachrichten, WhatsApp und weitere Dienste mit bis zu sieben weiteren Nutzern geteilt werden, wobei auch Berechtigungen nur zum Öffnen oder inklusive Fahren vergeben werden können.Als letzte Neuheit hat Porsche die Anhängelast des Macan für alle Allrad-Modelle um 500 auf nun 2.500 Kilogramm erhöht. Je nach Markt kann dies auch für bereits ausgelieferte Fahrzeuge nachträglich eingetragen werden.