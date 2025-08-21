590 Pkw pro 1.000 Einwohner / E-Bestand bei 3,3 Prozent

Pkw-Dichte in Deutschland wächst weiter

AutolanD: Die Pkw-Dichte in Deutschland steigt weiter an. Die regionalen Unterschiede hierbei sind groß – mancherorts lassen die Autos sogar Federn.

Renault In Deutschland kommen inzwischen 590 Pkw auf 1.000 Einwohner (Symbolbild)

