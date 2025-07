Gilles Vidal kehrt zu Stellantis zurück

Stellantis mit neuem Europa-Designchef

Stellantis hat einen neuen Designchef für seine europäischen Marken ernannt. Nach einem fünfjäjhrigen Ausflug zu Renault kehrt Gilles Vidal zu seinem früheren Arbeitgeber zurück.

Stellantis Gilles Vidal wird Designchef für Fiat, Opel, Peugeot & Co.

Gilles Vidal wird neuer "Head of Design" für die europäischen Marken im Stellantis-Konzern, also vor allem für Alfa, Citroen, DS, Fiat, Opel und Peugeot. Vidal tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Jean-Pierre Ploué an, der das Unternehmen verlassen wird.Vidal ist über drei Jahrzehnten im Automobildesign tätig, davon 25 Jahre bei Citroen und Peugeot. Die letzten fünf Jahre arbeitete er indes für Renault. Bei Stellantis wird er an Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe, berichten. Insgesamt wird das Konzerndesign weiterhin von Ralph Gilles als Chief Design Officer geleitet.