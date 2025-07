Alfa Romeo Deutschland: Neuer Marketingchef

Veit Liebing kommt von den Stellantis-Nutzfahrzeugen

Veit Liebing hat mit Wirkung zum 1. Juli 2025 die Leitung der Marketingabteilung von Alfa Romeo in Deutschland übernommen. der 43-Jährige folgt auf David Saravia, der in das internationale Vertriebsteam von Opel wechselt. Liebing berichtet an Christine Schulze Tergeist, Managing Director Stellantis Premium Brands Germany.Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Liebing sammelte umfassende Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der ehemaligen FCA-Organisation. Unter anderem war er als Product Manager bei Fiat Professional für die Transporter-Modelle Ducato und Scudo verantwortlich. Außerdem vertrat er die Marke als Area Manager Sales und Sales Operations Specialist. Zuletzt gestaltete Liebing als Convergence Manager in der LCV (Light Commercial Vehicles) Business Unit "ProOne" die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs.