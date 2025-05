Spitzen-Tennisspielerin wird Markenbotschafterin

Jasmine Paolini wirbt für Alfa Romeo

Alfa wirbt künftig mit einer Spitzenathletin aus dem Tennissport. Es handelt sich um die Italienerin Jasmine Paolini.

Stellantis Alfa Romeo hat die Spitzentennisspielerin Jasmine Paolini als neue Markenbotschafterin verpflichtet

Neue Markenbotschafterin von Alfa Romeo ist Jasmine Paolini. Die 29-Jährige aus der Toskana wird künftig in verschiedenen Kampagnen der italienischen Traditionsmarke auftreten.Nach einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr 2024 gehört Paolini aktuell zu den Top 5 der Weltrangliste im Tennis. Sie gewann das WTA-1000-Turnier in Dubai, erreichte bei den French Open in Paris und in Wimbledon das Finale und sicherte sich die Goldmedaille im Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris. Zudem führte sie Italien zum Titelgewinn im Billie Jean King Cup, dem fünften Erfolg der Nationalmannschaft in diesem Wettbewerb.Sie sei wirklich geehrt, Teil der Alfa-Romeo-Familie zu werden, sagt Paolini. "Uns verbindet nicht nur die Leidenschaft für den Sport, sondern auch der Stolz, Italien auf der ganzen Welt zu repräsentieren. In den Fahrzeugen von Alfa Romeo habe ich dieselbe Liebe zum Detail und denselben Innovationsgeist entdeckt, der auch meine sportliche Arbeit antreibt."Die Kooperation mit Paolini reiht sich ein in frühere Engagements von Alfa Romeo im Spitzensport – etwa mit Tennisstar Jannik Sinner, Formel-1-Pilot Antonio Giovinazzi, Motorradrennfahrer Jorge Lorenzo oder den Fußballspielern von Eintracht Frankfurt.