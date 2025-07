Angebote für Clio, Captur und Symbioz

Renault: KISS-Sondermodelle mit Preisvorteil

Um einem Sommerloch im Handel vorzubeugen, hat Renault neue Sondermodelle für diverse Baureihen aufgelegt. Sie folgen dem üblichen Muster für Kaufanreize: Mehr Ausstattung, weniger Preis.

Renault Renault bringt "KISS"-Sondermodelle für Clio (Bild), Captur und Symbioz

Aus den "KISS-Deals" werden bei Renault Deutschland die "KISS"-Sondermodelle. "KISS" steht dabei weniger für Küssen denn als Akronym für "keep it simple and smart" – das geläufigere "stupid" hat das Marketing der Franzosen abgewandelt.Als Sondermodelle erhältlich sind die Modelle Clio, Captur und Symbioz jeweils als Benziner und auf Basis der Ausstattungslinie Techno. Der Clio verfügt beispielhaft als "KISS" mit dem 90-PS-Turbo zusätzlich über das "City-Paket" mit 360-Grad-Kamera, elektrischer Parkbremse und Parksensoren sowie über das Winter-Paket mit beheizbarem Lenkrad, Sitzheizung vorne und (was auch immer das mit Winter zu tun haben mag) einem höhenverstellbaren Beifahrersitz. Der Preis liegt bei 19.490 Euro, das entspricht einem Nachlass von 2.760 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten "Techno".Wahlweise sind natürlich auch Leasing und Finanzierung möglich – ohne Anzahlung, mit null Prozent Zinsen und inklusive eines "Sorgenfrei"-Pakets mit Garantieverlängerung, Ganzjahresreifen sowie Übernahme der Wartungskosten.Auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge hat Renault ähnliche Angebote geschnürt, die aber nicht als "KISS", sondern als "Business" vermarktet werden. Für Kangoo Rapid, Trafic Kastenwagen und Master Kastenwagen gibt es laut Ankündigung die meistverkauften Versionen mit zusätzlicher Serienausstattung im Bereich Laderaumschutz, Navigation und Komfort.