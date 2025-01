Ralph Kranz folgt auf Holger Müller

Hyundai Deutschland bekommt neuen Vertriebschef

Hyundai Deutschland hat einen neuen Vertriebschef ernannt. Er hat schon viele Stationen anderswo in der Branche bekleidet.

Hyundai Ralph Kranz wird Vertriebschef bei Hyundai Deutschland

ANZEIGE

Ralph Kranz übernimmt ab 1. Februar 2025 als Sales Director die Verantwortung für das deutsche Vertriebsgeschäft der Hyundai Motor Deutschland GmbH in Offenbach. Er tritt die Nachfolge von Holger Müller an, der das Unternehmen mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Kranz wird an Hyundais Deutschland-Chef Ulrich Mechau berichten.Ralph Kranz blickt auf 25 Jahre Erfahrung im Automobilgeschäft zurück. Nach dem Einstieg 1999 bei Toyota Deutschland im Bereich Produktmanagement wechselte er 2008 zu Aston Martin Lagonda Europe, wo er verschiedene leitende Funktionen in der Händlernetzentwicklung und Marktsteuerung übernahm. 2012 zog es ihn zu Volvo Deutschland, wo er zehn Jahre verbrachte, zuletzt als Commercial Director.Anschließend übernahm Kranz die Leitung des Deutschlandgeschäfts des chinesischen Herstellers Nio. Anfang 2024 wechselte er auf die andere Seite des Geschäfts und wurde Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung der Moll Automobile GmbH & Co. KG, eines 15-Marken-Händlers mit acht Standorten in NRW.