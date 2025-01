Mario Köhler folgt in Köln auf André Schmitt / Erfolgreiches Jahr 2024

Toyota: Chefwechsel in Deutschland und Österreich

Toyota beendet ein deutlich erfolgreiches Jahr in Deutschland mit einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Auch in Österreich installiert der Autobauer einen neuen Chef.

Toyota Mario Köhler übernimmt die Verantwortung bei Toyota Deutschland von André Schmidt

Mario Köhler übernimmt zum Jahresbeginn 2025 den Vorsitz der Geschäftsführung der Toyota Deutschland GmbH in Köln. Gleichzeitig wird er auch Präsident von Toyota Deutschland. Er folgt damit auf André Schmidt, der nach vier Jahren planmäßig zu Toyota Motor Europe (TME) nach Brüssel zurückkehrt und dort zukünftig die Funktion als Head of Revenue Management übernehmen wird.Köhler verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie, überwiegend bei Toyota. Nach einem wenige Monate kurzen Ausflug an die Spitze von Opel in Deutschland im Jahr 2023 verantwortet er seit November 2023 als COO und Commercial Director das gesamte operative Geschäft von Toyota in Deutschland.Per Ende November 2024 konnte Toyota in Deutschland ein Zulassungsplus von fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbuchen. Mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent haben die Japaner inzwischen Peugeot und Kia hinter sich gelassen und Hyundai fast erreicht. Im nächsten Jahr dürfte auch Ford überholt sein, was freilich mehr an der Schwäche von Ford liegt.Auch bei Toyota Österreich erfolgt zu Beginn des neuen Jahres ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Holger Nelsbach kehrt planmäßig zu Toyota nach Deutschland zurück und wird dort im Nutzfahrzeug-Bereich verantwortlich tägig sein. Nelsbachs Nachfolger als Geschäftsführer von Toyota in Österreich wird Cédric Borremans, der in verschiedenen Vertriebs- und Marketingpositionen seit 2003 für TME tätig ist, zuletzt als Head of Olympic/Paralympic.