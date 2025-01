Fünf Millionen Fahrzeuge in 24 Jahren aus Frankreich

Toyota: Produktionsjubiläum im größten Europa-Werk

Wo baut Toyota eigentlich in Europa seine Autos? In Großbritannien, wird einem einfallen, in der Türkei und in der Tschechischen Republik. Doch die meisten Exemplare kommen tatsächlich aus Frankreich. Schon fünf Millionen Mal.

Toyota Im nordfranzösischen Toyota-Werk ist Toyota # 5.000.000 vom Band gelaufen

Toyota meldet einen Produktions-Meilenstein aus Frankreich: Im Werk Valenciennes ist an diesem Donnerstag (28.11.) das fünfmillionste Fahrzeug vom Band gelaufen. Es handelt sich um einen Yaris Cross, der anlässlich des Jubiläums – und weil das Modell auch im französischen Designstudio der Marke entworfen wurde – in der französischen Tricolore (Blau, Weiß und Rot) lackiert ist. DFer Feierstunde wohnte auch der französische Industrieminister Marc Ferracci bei.Bereits seit Januar 2001 läuft der Yaris in der nordfranzösischen Produktionsstätte vom Band, die anfangs eine jährliche Fertigungskapazität von 150.000 Einheiten hatte. Innerhalb von zehn Jahren war der Kleinwagen gleich sieben Mal das meistproduzierte Modell Frankreichs. Yaris und Yaris Cross zusammen sind seit Jahren mit Abstand die verkaufsstärksten Modelle im europäischen Toyota-Portfolio.2023 wurden in Valenciennes insgesamt 273.788 Yaris und Yaris Cross gefertigt – und damit so viele Toyota-Modelle wie nirgends sonst in Europa. 5.000 Mitarbeiter produzieren täglich mehr als 1.200 Fahrzeuge, ausschließlich mit Hybridantrieb.