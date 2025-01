Kompakt-SUV kommt im Sommer 2025 / Toyota-Ableger dürfte folgen

e Vitara: Suzuki zeigt seinen ersten Stromer

Lieber spät als nie: Suzuki kündigt sein erstes Elektroauto an. Es heißt natürlich Vitara, ist natürlich ein SUV, kommt natürlich auch als Allradler – und wird wohl auch bei einer zweiten Marke ins Rampenlicht fahren.

Suzuki Ab Sommer 2025 ist Suzukis

erstes Elektroauto "e Vitara" zu haben

Unter dem merkwürdigen Namen "e Vitara" wird Suzuki sein erstes vollelektrisches Modell einführen. Es wird in Indien gebaut und soll ab Sommer 2025 in Deutschland und Europa eingeführt werden.Der Suzuki e Vitara basiert auf der Fahrzeugstudie eVX , die im Januar 2023 auf der Auto Expo in Indien gezeigt wurde, und steht auf der neuen "HEARTECT-e"-Plattform des Autobauers. Mit 4,28 Metern Länge sortiert es sich im beliebten Kompaktsegment ein und etwa in der Mitte zwischen dem aktuellen S-Cross und dem Vitara. Die Breite liegt bei 1,80 Metern, die Höhe bei 1,64 Metern, und der Radstand beträgt 2,70 Meter.Suzuki setzt auf eine Lithium-Eisenphosphat-Antriebsbatterie, die mit 49 und 61 kWh Kapazität angeboten wird. In Kombination mit dem kleineren Akku leistet der Elektromotor 144 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 189 Nm. Die Variante mit großer Batterie wird in Verbindung mit Front- oder Allradantrieb angeboten. Hier arbeitet an der Vorderachse stets ein 174 PS starker Elektromotor. Die Allradversion verfügt über einen zusätzlichen Heckmotor mit nur 65 PS. Die Systemleistung beträgt 183 PS mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm.Weitere Details liegen noch nicht vor, sieht man davon ab, dass der Autobauer von einem Konzept des "Emotional Versatile Cruiser" und einem Designansatz "High-Tech & Adventure" fabuliert und sowohl eine "fortschrittliche Display-Einheit" als auch, so wörtlich, eine Mittelkonsole mit robusten Materialien ankündigt.Der e Vitara wurde zusammen mit Toyota entwickelt, wo man seinerseits spät dran ist mit der Elektrifizierung. Es ist davon auszugehen, dass das Auto schon 2025 auch als Toyota angeboten werden wird.