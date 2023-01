Kleines SUV erscheint 2025

Suzuki eVX: Ausblick auf erstes Elektroauto

Lieber spät als nie: Auch bei Suzuki wird die Zukunft elektrisch sein. Einen Ausblick auf das erste Elektroauto gewährt die Marke jetzt, mindestens zwei Jahre vor dem Start.

Suzuki In Indien hat Suzuki einen

Ausblick auf sein erstes Elektroauto gegeben

Mit dem eVX hat Suzuki auf der Auto Expo 2023 in Indien ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug vorgestellt, das einen Ausblick auf das erste global bedeutende Elektroauto der Marke gibt.Der eVX verfügt über eine 60 kWh große Antriebsbatterie. Als Reichweite nennt der Autobauer 550 Kilometer, was deshalb so viel ist, weil es auf einer indischen Norm beruht. Das Fahrzeug ist 4,3 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,6 Meter hoch. Suzuki fabuliert, der eVX sei von außen direkt als typisches Suzuki SUV identifizierbar. Wohl eher das Gegenteil dürfte der Fall sein, was auch bedeutet, das zumindest die Studie optisch gar nicht schlecht wirkt.2025 soll das erste Suzuki-Elektroauto auf den Markt kommen, entsprechend gibt es auch noch keine weiteren Informationen.