Neues Kompakt-SUV kommt 2022

Renault Austral beerbt den Kadjar

Renault bringt mit dem Austral in den kommenden Monaten ein neues SUV an den Start. Bisher sind aber nur sehr überschaubare Informationen dazu bekannt.

Renault Erstes Teaserbild: Renault zeigt im Frühjahr den Austral als Kadjar-Nachfolger

ANZEIGE

Renault wird im Frühjahr 2022 ein neues SUV in der Kompaktklasse vorstellen. Es trägt den Namen Austral und wird den erfolglosen Kadjar ablösen. Auf einer Länge von 4,51 Metern soll der neue Fünfsitzer laut Hersteller "neue, vernetzte Technologien mit ausgesprochenem Fahrvergnügen kombinieren". Alle anderen Infos zum Auto halten die Franzosen noch unter Verschluss.Viel sprachliche Überhöhung liefert der Hersteller dagegen zum Namen Austral, den sich die Marke bereits 205 hatte schützen lassen. Abgeleitet vom lateinischen Wort "australis", auf Deutsch: "südlich", beschwöre Austral die Lebendigkeit und Wärme des Südens, die Freude an der Natur sowie weite Räume, die an unbegrenzte Möglichkeiten erinnern, heißt es. Der Name habe eine Bedeutung, löse Emotionen aus und spiegele den SUV-Charakter des Newcomers wider. Mit zwei As und der Konsonantenfolge "str" in der Mitte biete das Wort ein ausgewogenes Klangbild, sei leicht auszusprechen und erinnere an die Kraft und Souveränität des neuen SUV.Und das war noch nicht alles, denn der Autobauer attestiert dem Namen auch gleich noch, besonders gut zur Strategie und zur Identität von Renault als "moderne, sympathische Marke, die die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellt", zu passen. Ob das Auto das alles wird halten können, bleibt abzuwarten.