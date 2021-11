Über 20 Kilometer mehr für e-208 und e-2008

Peugeot: Mehr Reichweite für die kleinen Stromer

Peugeot spendiert seinen kleinen E-Modellen ein Update, das die Reichweite erhöht. Bis zu acht Prozent beträgt der Fortschritt – unter bestimmten Bedingungen auch mehr. Ob die Schwestermodelle die Neuerung auch bekommen, bleibt abzuwarten.

Peugeot 25 bzw. 22 Kilometer mehr Norm-Reichweite für Peugeot e-2008 und e-208 ab Anfang 2022

Der Kleinwagen Peugeot e-208 und sein SUV-Ableger e-2008 mit vollelektrischem Antrieb erhalten zum Jahresbeginn eine kleine Überarbeitung bestehend aus vier Maßnahmen.So erhalten die Modelle künftig rollwiderstandsärmere Reifen (16 Zoll beim 208, 17 Zoll beim 2008) und eine neue Getriebeübersetzung, die auf die Reichweite einzahlen. Eine neue Wärmepumpe in Verbindung mit einem Feuchtigkeitssensor, der oben an der Windschutzscheibe angebracht ist, optimiert zudem die Energieeffizienz von Heizung und Klimaanlage. Die vom Sensor übermittelten Informationen ermöglichen eine präzisere Steuerung der Umluft im Innenraum und senken den Energieverbrauch beim Heizen. Diese Verbesserung macht sich naturgemäß vor allem bei niedrigen Außentemperaturen bemerkbar.Die Reichweite steigt damit laut Hersteller um 22 Kilometer beim e-208 und um 25 Kilometer beim e-2008. Die neuen Norm-Angaben lauten 362 bzw. 345 Kilometer. Bei kalten Temperaturen und im Stadtverkehr soll der Fortschritt bei rund 40 Kilometern liegen.Beide Modelle verfügen über den identischen Elektroantrieb mit einem 100-kW-Elektromotor (136 PS) und 260 Newtonmetern Drehmoment in Kombination mit einer 50-kWh-Batterie. Die Preise beginnen bei aktuell 31.950 bzw. 35.450 Euro vor Abzug der Prämien von insgesamt 9.570 Euro. Ob die Preise im Zuge der Reichweiten-Optimierung steigen, ist nicht bekannt, aber unwahrscheinlich.Ebenso ist noch nicht bekannt, ob bzw. wann die antriebstechnisch identischen Schwestermodelle Peugeot e-Rifter und e-Traveller, Opel Corsa-e und Mokka-e, Citroen ë-C4 und ë-Berlingo sowie DS 3 Crossback E-Tense entsprechend aktualisiert werden.