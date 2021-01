Renault Zoe siegt erneut mit Abstand vor e-Golf und Model 3

Die beliebtesten Elektroautos 2020

Das beliebteste Elektroauto Deutschlands kommt aus Frankreich. Der Renault Zoe sicherte sich diesen Titel auch im Jahr 2020 mit deutlichem Abstand vor dem Zweitplatzierten, der einfach nicht mehr gebaut wird.

Renault Der Renault Zoe war auch 2020 das verkaufsstärkste Elektroauto in Deutschland

Der Renault Zoe war im Jahr 2020 erneut Deutschlands Elektroauto Nummer eins. Mit insgesamt 30.381 Zulassungen konnte der französische Autobauer die Verkäufe des kleinen Stromers auf dem deutschen Markt um mehr als das Dreifache steigern (2019: 9.431 Zulassungen; plus 222 Prozent). Der Zoe war damit auch das erfolgreichste Renault-Modell in Deutschland.Man habe "im boomenden deutschen Elektromarkt ein fantastisches Ergebnis erzielt" und die Führungsposition des Zoe auf dem deutschen Markt trotz wachsender Konkurrenz sogar ausgebaut, freut sich Renaults Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. "Damit haben wir in Deutschland 2020 mehr Zoe verkauft als in den sechs Jahren zuvor insgesamt."Der Renault Zoe schafft bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus. Die Listenpreise liegen je nach Ausführung zwischen 30.000 und 38.800 Euro, wovon kundenseitig insgesamt 10.000 Euro abgezo(e)gen werden können: Der Betrag setzt sich aus den staatlichen Förderungen und einem Hersteller-Bonus zusammen.2021 setzen die Franzosen ihre E-Offensive mit dem Twingo Electric und dem Dacia Spring fort, wenn auch nicht so intensiv wie etwa Mercedes oder VW. Apropos: Der Zweitplatzierte im E-Ranking ist die Elektrovariante des Golf VII, deren Produktion kurz vor Weihnachten nach Verlängerung endgültig ausgelaufen ist.An ihrer Stelle erfreut der ID.3 mit Heckantrieb und mehr Leistung und Reichweite, bleibt in Sachen Wertigkeit aber so extrem hinter dem Golf zurück, dass sich viele potentielle Kunden dreimal überlegen dürften, ob das ihre automobile Heimat werden kann. Renault jedenfalls vermag ihnen keine Alternative zu bieten, eher schon stellt diese der Drittplatzierte, das Model 3 von Tesla.