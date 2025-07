Vertraute Lichtfarbe mit mehr Helligkeit

Osram: Warmweiße Nachrüst-LED für Oldies

LED-Scheinwerferbirnen zum Nachrüsten an Young- und Oldtimern gibt es schon länger, doch viele Nutzer stören sich an dem nicht authentischen kaltweißen Look. Osram schafft jetzt Abhilfe mit einer Variante, die einigermaßen alt aussieht, aber modern ist.

Osram Schlechtes Bild, interessantes Angebot: Osram bietet für Oldtimer jetzt auch warmweiße LED-Scheinwerferbirnen an

Osram ergänzt sein Aftermarket-Angebot von LED-Leuchtmitteln für Oldtimer um ein sogenanntes Vintage-Modell. Sie kombiniert eine warmweiße Farbtemperatur von bis zu 3000 Kelvin mit moderner LED-Technologie und einer den Angaben zufolge bis zu 330 Prozent höheren Helligkeit, allerdings nicht unbedingt bezogen auf die normale Halogen-Helligkeit, sondern auf die Mindestanforderungen nach der Norm."Viele Oldtimer-Fahrer wollen auf moderne LED-Technik umsteigen, ohne den charakteristischen Look ihrer Fahrzeuge zu verlieren", sagt Carsten Setzer, Vice President Automotive bei ams Osram. "Mit der Night Breaker LED Vintage H4 erfüllen wir diesen Wunsch – stilvoll, leistungsstark und straßenzugelassen."Dank eines mitgelieferten R2-Adapters ist sie nicht nur für H4-, sondern zusätzlich auch für Scheinwerfer mit R2-Fassungen geeignet. Eine sog. "Constant-Brightness"-Technologie gewährleistet eine gleichbleibende Lichtleistung – auch bei schwankender oder niedriger Batteriespannung, wie sie so mancher Oldie aufweist. Sie soll zudem vibrationsfest sein und keine UV-Strahlung emittieren, wodurch sie Reflektoren und Streuscheiben des Originalscheinwerfers dauerhaft schützen soll.Die Lampe, zu der eine Preisangabe noch nicht vorliegt, ist für diverse Fahrzeugmodelle ohne größeren bürokratischen Zulassungs-Aufwand nutzbar, lediglich eine ausgedruckte Allgemeine Betriebserlaubnis muss mitgeführt werden. Der Anbieter hält eine entsprechende Kompatibilitäts-Liste online vor.Die beiden Oldies dieser Redaktion sind darin nicht zu finden, aber wir würden sowieso nicht umrüsten wollen – weil eben auch die hohe Helligkeit nicht authentisch aussieht, weil H4-Lampen in der Praxis weniger Kilometer im Jahr bei überwiegend Tageslicht völlig ausreichen und länger halten als man gemeinhin annimmt.