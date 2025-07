Neun Bundesländer in den Sommerferien

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 18.-20.07.2025

Am kommenden Wochenende nimmt der Sommerreiseverkehr buchstäblich weiter Fahrt auf ... respektive baut Fahrt ab, denn Behinderungen und teils auch lange Staus werden mehr die Regel als die Ausnahme sein. Der ADAC gibt Hinweise.

ADAC Die Karte zeigt die Baustellen-

und damit Staugefahr-Bereiche auf den Autobahnen

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg sowie Hamburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – München

A24 Hamburg – Berlin

A31 Bottrop – Leer

A45 Hagen – Gießen – Aschaffenburg

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Brennerautobahn A13: Bauarbeiten im Bereich der Luegbrücke

Inntalautobahn A12 und Fernpass-Route: Wochenend-Abfahrtssperren

Reschenpass-Straße: einspuriger Wechselverkehr bei Pfunds

Pfändertunnel (A14): Sanierungsarbeiten mit gelegentlichen Nachtsperren

A3 Suben

A8 Walserberg

A93 Kiefersfelden

A4 Ludwigsdorf (Görlitz)

A11 Pomellen (Stettin)

A12 Frankfurt (Oder)

A15 Forst

Wenn sich Schulferien (in inzwischen neun BUndesländern), Werksferien, Touristen aus dem Ausland (insbesondere den Niederlanden und Skandinavien) und Tages- und Kurzurlauber mit rund 1.200 Autobahn-Baustellen treffen, dann ist Stillstand nicht schwer vorauszusagen. Gleichzeitig steigt die Belastung jetzt auch auf den Heimreiserouten, da die erste Rückreisewelle bereits einsetzt.Zu den Stau-Schwerpunkten zählen folgende Abschnitte, jeweils in beiden Fahrtrichtungen:Auch im benachbarten Ausland ist die Verkehrslage angespannt. Insbesondere auf den klassischen Transitrouten wie der Tauern-, Brenner-, Gotthard- und Karawankenautobahn muss mit langen Staus gerechnet werden. In Österreich führen Baustellen und Abfahrtssperren zu weiteren Verzögerungen.Eine Erleichterung gibt es auf der Tauernautobahn: Die Baustelle der Tunnelkette Golling – Werfen ist seit Ende Juni abgeschlossen, und die Strecke ist wieder zweispurig befahrbar.An vielen Grenzübergängen muss vermehrt mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Einreisekontrollen nach Deutschland erfolgen zwar stichprobenartig, dennoch kommt es insbesondere an folgenden Übergängen regelmäßig zu Rückstaus:Auch bei Ausreisen etwa nach Polen, Frankreich oder Dänemark sind punktuell Verzögerungen möglich. In der Hauptreisezeit ist bei Fahrten Richtung Slowenien, Kroatien, Griechenland und Türkei mit langen Wartezeiten zu rechnen.Wer keine Nerven für Stau im Allgemeinen hat und für möglicherweise drohende Vollsperrungen im Besonderen, kann den allermeisten Behinderungen aber entgehen: Statt auf den Hauptfernstraßen lässt sich auch auf Bundesstraßen vorankommen, wenn auch mit größerem Unfallrisiko. Kombiniert mit dem richtigen Reisetag und einer Fahrt am sehr frühen Morgen oder späten Abend sollten Behinderungen kaum ein und Vollsperrungen gar kein Thema sein.