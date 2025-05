503 PS ab 109.000 Euro

Audi e-tron GT: Basismodell ist zurück

Beim Facelift 2024 hatte Audi nur die drei stärksten Versionen überarbeitet, nun gibt es den GT e-tron auch wieder in einer Basisvariante. Schön und schnell, und dabei merklich ausdauernder.

Audi rundet mit dem e-tron GT quattro rundet die bestehende Baureihe nach unten ab. Das Fahrzeug hat eine Systemleistung von 503 PS, die bei Nutzung der Launch Control kurzzeitig auf 585 PS steigt.Die Batteriekapazität liegt jetzt bei 105 kWh, netto verbleiben 97. Als Reichweite gibt Audi 622 Kilometer an. Damit steigt die Reichweite bei einem zwölf Prozent größeren Akku als bisher um 27 Prozent. Gleichzeitig steigt die Ladeleistung von 270 auf 320 kWh - genug, um in gerade einmal zehn Minuten 285 Kilometer nachzuladen, wie Audi vorrechnet. Die volle Ladeleistung ist in einem vergrößerten Temperaturfenster der Batterie verfügbar. Der Routenplaner sorgt automatisch für eine Vorkonditionierung.Der neue Audi e-tron GT quattro wird wie seine Modellbrüder S e-tron GT, RS e-tron GT und RS e-tron GT performance bei der Audi Sport GmbH in den Böllinger Höfen in Neckarsulm gebaut. Er ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten bei 108.900 Euro, das sind gut 17.000 Euro weniger als Audi für das S-Modell mit 592 PS verlangt. Der Audi liegt damit – nicht ausstattungsbereinigt – auf dem gleichen Preisniveau wie der technisch eng verwandte, rund 100 PS schwächere Porsche Taycan 4. Angaben zu Ausstattungsunterschieden zwischen den beiden Audi-Modellen liegen nicht vor.