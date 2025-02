Haico van der Luyt folgt auf Michael Löhe

Renault: Neuer Vertriebschef ohne Vorstandsposten

Renault Deutschland hat einen neuen Vertriebschef verpflichtet. Er agiert aber anders als sein Vorgänger nicht mehr im Vorstandsreigen.

Renault Haico van der Luyt wird neuer Vertriebs- und Flottenchef bei Renault Deutschland

Haico van der Luyt wird neuer Direktor Vertrieb für die Marke Renault und Direktor Flotten bei der Renault Deutschland AG in Köln. Er wird seine neue Position am 10. März 2025 antreten und an Renaults Deutschland-Chef Florian Kraft berichten.Der gebürtige Niederländer hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, davon 13 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung oder des Vorstands. Van der Luyt war in seiner Laufbahn unter anderem Vertriebsdirektor der Nissan Deutschland GmbH, agierte als Geschäftsführer der Peugeot Deutschland GmbH und als Country Manager für die Marken Alfa Romeo und Jeep auf dem deutschen Markt. Zuletzt agierte er als Sales & Marketing Manager für Citroën Europe.Van der Luyt folgt auf Michael Löhe, der im Juli 2022 von Audi zu Renault gewechselt war und den Autobauer bereits im November 2024 verlassen hat - aus eigenem Antrieb, wie Renault berichtet. Während Löhe auf eine Höherpositionierung der Marke aus war, setzt Kraft wieder mehr auf Volumen.Anders als van der Luyt war Löhe nicht als Direktor in der zweiten Management-Ebene tätig, sondern Mitglied des Vorstands. Angesichts des in den letzten Jahren insgesamt halbierten Marktanteils und einiger Probleme im Händlernetz von Renault in Deutschland ist es erstaunlich, dass der Autobauer den Vertrieb nun nicht mehr im Vorstand ansiedelt, wohl aber das Marketing.