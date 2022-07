Michael Löhe kommt von Audi

Renault mit neuem Vertriebsvorstand

Der Vorstand von Renault Deutschland ist wieder vollständig. Das Vertriebsressort wird von einem bisherigen Audi-Marketer übernommen.

Michael Löhe ist neuer Vorstand Vertrieb Renault bei der Renault Deutschland AG. Der 41-Jährige studierte Medienwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld und startete 2008 nach Stationen in der Unternehmensberatung und an der Fachhochschule seine Karriere bei der Audi AG in der Händlerbetreuung des deutschen Marktes.Nach vier Jahren wechselte er zu Audi Japan nach Tokio, unter anderem als Marketingleiter. 2016 kehrte Löhe nach Deutschland zurück, wo er in der Audi-Zentrale in Ingolstadt die Aufgabe des Leiters Business Development, Marketing und Customer Care im globalen After Sales übernahm. Nach weiteren Stationen wurde er 2020 Leiter Experiential Marketing.