Hajar Kayali kommt von Nissan Deutschland

Renault Deutschland mit neuer PR-Chefin

Renault Deutschland hat eine neue Leitung für die Kommunikationsabteilung gefunden. Sie kommt von "nebenan".

Renault Hajar Kayali wird neue PR-Chefin bei Renault Deutschland

Ab dem 1. Juni 2022 übernimmt Hajar Kayali die Direktion Kommunikation der Renault Deutschland AG. Zuletzt verantwortete sie beim Allianzpartner Nissan Deutschland, der (noch) direkt neben Renault in Brühl beheimatet ist, die Unternehmens- und Mitarbeiter-Kommunikation.Kayali berichtet direkt an Markus Siebrecht, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. Den Vorstandsposten für Kommunikation und Public Affairs, der seit dem Weggang von Martin Zimmermann im Februar 2022 vakant ist, hat der Autobauer nicht neu besetzt.Kayali studierte Journalismus und Kommunikationsmanagement mit Abschluss Master of Arts an der Westfälischen Hochschule. Seit 2016 ist sie in der Kommunikation für Automobilkonzerne aktiv, unter anderem bei der damaligen Peugeot Citroën Deutschland GmbH im Bereich Change Communications und als Verantwortliche für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von DS Automobiles. Bei Nissan war sie seit 2019 unter Vertrag.