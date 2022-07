Limitierter »Taiga Grey« wahrscheinlich die letzte Gelegenheit

Scheiß teuer und leider geil: Cupra Formentor VZ5 als Sondermodell

Cupra legt ein neues Sondermodell auf. Es ist, nun ja, Scheiß-teuer und "leider geil". Und wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, sich dieses Auto überhaupt zu sichern.

Seat Nur 999 Mal gibt es den Cupra Formentor VZ5 als Sondermodell in "Taiga Grey": 390-PS-Fünfzylinder für 70.000+ Euro

Gutes Design, kompakte Größe, feine Farbe, Fünfzylinder von Audi, 390 PS, 480 Newtonmeter, Nullhundert in 4,2, 20 Zoll, Allradantrieb, Matrix-LED, abstimmbares Fahrwerk, manuelles Getriebe ... ne, Letzteres dann doch nicht, aber der Rest der Aufzählung beschreibt den Cupra Formentor VZ5 dann doch ganz gut. Jetzt kommt der besondere Formentor für Auto-Liebhaber in einer noch besonderen Ausführung mit dem Beinamen "Taiga Grey", der gleichzeitig den neuen, exklusiven Farbton der Außenlackierung bezeichnet.Neben dem Metalliclack, der zwischen beige und grau changiert, gibt es im Innenraum braune Nappaleder-Sitze mit Nähten in der markentypischen Kupferfarbe. Türverkleidungen und Armaturenbrett sind ähnlich ausgeführt, allerdings in Ledernachbildung oder - neudeutsch - "animalfree". Die Fahrzeugnummer, dazu später mehr, wird mit einem Schatteneffekt in die Türverkleidung gelasert. Serienmäßig ist zusätzlich die elektrische Heckklappe mit Sensorsteuerung.Das wars dann auch schon mit den Zugaben, die sich Cupra mit 5.405 Euro extra bezahlen lässt. Damit stehen 70.605 Euro auf der Rechnung - oder bei den meisten, die sich nach dem Motto "wenn schon denn schon" auch noch die wenigen verfügbaren Extras und die Anschlussgarantie gönnen, 74.200 Euro.Auch wenn man nicht bei jedem Sondermodell den "Preisvorteil" haben muss, ist das eine Ansage, die irgendwo jenseits von nur "selbstbewusst" zu verorten ist - einerseits. Andererseits gibt es abgesehen von Audi RS 3 / RS Q3 kein vergleichbares Auto, und deswegen sollten Interessenten sich sputen: Der Cupra VZ5 Taiga Grey ist auf exakt 999 Exemplare limitiert, und die kommen zur Gesamt-Limitierung von 7.000 Einheiten nicht dazu, sondern sind Teil derer.