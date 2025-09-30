Feiertag, Ferienbeginn und Baustellen sorgen für viele Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 02.-05.10.2025

Gerade erst ist der Sommerreiseverkehr abgeebbt, da sorgt das Herbst-Duo aus Feiertag und Ferien für nochmal hohe Belastungen der Fernstrecken. Der ADAC erwartet eine Geduldsprobe für Autofahrer.

ANZEIGE

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A72 Chemnitz – Hof

A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Am kommenden langen Wochenende ist auf Deutschlands Fernstrecken mit hohem Verkehrsaufkommen und langen Staus zu rechnen. Gründe hierfür sind der bundesweite Feiertag am 3. Oktober, der Beginn der Herbstferien in mehreren Bundesländern sowie nicht weniger als 1.300 Baustellen auf den Autobahnen.Am Feiertag selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen. Der ADAC erwartet deshalb am Donnerstagnachmittag das höchste Verkehrsaufkommen. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, dem 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr im Süden zusätzlich verstärkt.Besonders belastete Abschnitte sind (beide Fahrtrichtungen):Wie immer gilt: Wer auf die eingangs erwähnte Geduldsprobe keine Lust hat, fährt auf Bundesstraßen und kleineren Autobahnen abseits der genannten Strecken und/oder nachts bzw. zumindest spätabends oder frühmorgens.Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet. In Österreich führt die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Zwar stehen am Wochenende beide Spuren zur Verfügung, dennoch ist die Staugefahr hoch. Auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route gibt es an den Wochenenden zudem Abfahrtssperren. Weitere Einschränkungen gibt es durch Bauarbeiten am Reschenpass und am Pfändertunnel.In Tschechien kommt es durch Tunnelsanierungen zu Beeinträchtigungen auf der D8 (Dresden – Prag). Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt. An den Grenzen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise, etwa in Richtung Polen, Dänemark, die Niederlande oder Frankreich, sind Verzögerungen möglich.