Dienstag, 30. September 2025
Feiertag, Ferienbeginn und Baustellen sorgen für viele Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 02.-05.10.2025

Gerade erst ist der Sommerreiseverkehr abgeebbt, da sorgt das Herbst-Duo aus Feiertag und Ferien für nochmal hohe Belastungen der Fernstrecken. Der ADAC erwartet eine Geduldsprobe für Autofahrer.
Am kommenden langen Wochenende ist auf Deutschlands Fernstrecken mit hohem Verkehrsaufkommen und langen Staus zu rechnen. Gründe hierfür sind der bundesweite Feiertag am 3. Oktober, der Beginn der Herbstferien in mehreren Bundesländern sowie nicht weniger als 1.300 Baustellen auf den Autobahnen.

Am Feiertag selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen. Der ADAC erwartet deshalb am Donnerstagnachmittag das höchste Verkehrsaufkommen. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, dem 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr im Süden zusätzlich verstärkt.

Besonders belastete Abschnitte sind (beide Fahrtrichtungen):
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
  • A1/A3/A4 Kölner Ring
  • A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
  • A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz
  • A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Hamburg – Flensburg / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 München – Nürnberg
  • A10 Berliner Ring
  • A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz
  • A72 Chemnitz – Hof
  • A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen
  • A93 Inntaldreieck – Kufstein
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München
Wie immer gilt: Wer auf die eingangs erwähnte Geduldsprobe keine Lust hat, fährt auf Bundesstraßen und kleineren Autobahnen abseits der genannten Strecken und/oder nachts bzw. zumindest spätabends oder frühmorgens.

Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet. In Österreich führt die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Zwar stehen am Wochenende beide Spuren zur Verfügung, dennoch ist die Staugefahr hoch. Auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route gibt es an den Wochenenden zudem Abfahrtssperren. Weitere Einschränkungen gibt es durch Bauarbeiten am Reschenpass und am Pfändertunnel.

In Tschechien kommt es durch Tunnelsanierungen zu Beeinträchtigungen auf der D8 (Dresden – Prag). Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt. An den Grenzen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise, etwa in Richtung Polen, Dänemark, die Niederlande oder Frankreich, sind Verzögerungen möglich.
