SUV-Flagschiff erhält endlich auch das neue Logo

Kia Sorento kommt als Sechssitzer

Den Kia Sorento gibt es als Fünf- und als Siebensitzer. Gab es, denn nun legt Kia noch eine sechssitzige Variante nach. Dazu erhält das große SUV einige kleinere Neuerungen.

Kia Den Kia Sorento gibt es künftig in einigen Varianten auch als Sechssitzer

ANZEIGE

Der Kia Sorento ist jetzt auch als Sechssitzer bestellbar, wobei die neue Ausführung nur in der TZopversion Platinum und nur für den Diesel und den Plug-in-Hybrid angeboten wird. Die beiden Einzelsitze in der zweiten reihe lassen sich separat verschieben und neigen, besitzen an der Seite zur Fahrzeugmitte jeweils eine Armauflage und verfügen über eine Sitzheizung. Neben einem hohen Reisekomfort bietet diese Konfiguration aufgrund des Durchgangs zwischen den Sitzen auch einen leichteren Zugang zur dritten Reihe.Zum Modelljahr 2022 ist der Remote-Parkassistent, der den Sorento per Fernbedienung autonom in eine Parklücke hinein- und wieder herausfahren lässt und bisher dem Diesel vorbehalten war, für alle drei Antriebsvarianten verfügbar (Serie in Platinum). Äußerlich ist der neue Modelljahrgang am neuen Kia-Logo zu erkennen.Das 4,81 Meter lange Kia-Flaggschiff verfügt in der Topmotorisierung über ein Plug-in-System mit 265 PS Leistung, 68 Kilometern elektrischer Reichweite und Allradantrieb. Der Vollhybrid mit dem identischen 1,6 Liter kleinen Benziner und 230 PS sowie der 2,2-Liter-Diesel (202 PS) sind auch mit Frontantrieb erhältlich.Der Einstiegspreis des neuen Modelljahrgangs liegt bei 43.490 Euro für den Sorento 2.2 CRDi 2WD Edition 7. Die Preise der Steckervariante beginnen bei 54.940 Euro in der Ausstattungslinie "Vision" - abzüglich knapp 6.000 Euro gesamte Förderprämien. Ein sechssitziger Platinum PHEV ist noch einmal satte 9.000 Euro teurer.