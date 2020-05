»Deal« ab 12.900 Euro mit Klimaanlage

Dacia bringt weiteres Duster-Sondermodell

Dacia hat ein weiteres Sondermodell des Duster aufgelegt. Anders als der kürzliche "Celebration" richtet sich der "Deal" an jene, die darunter vor allem einen günstigen Basispreis verstehen.

Dacia Dacia verkauft den Duster aktuell mit Klimaanlage ab 12.900 Euro

Der Dacia Duster ist ab sofort auch als Sondermodell "Deal" erhältlich. Er basiert auf der üblicherweise zweiten Ausstattungslinie "Essential", ist aber zusätzlich mit einer manuellen Klimaanlage ausgestattet, die es regulär im Essential nicht gibt. Im Gegenzug verfügt der Deal nicht über Nebelscheinwerfer.Die Preise beginnen bei 12.900 Euro, was trotz der insgesamt kargen Ausstattung - Stahlfelgen, Kunststofflenkrad und manuelle Spiegel- und Fensterbedienung sind Standard - als "sagenhaft" zu bezeichnen ist. Als Motorisierungen stehen der 100 PS starke Turbo-Benziner, dessen bivalente Flüssiggas-Variante und anders als im "Essential" auch der 116-PS-Diesel zur Verfügung. Den Preisvorteil beziffert der Hersteller auf 800 Euro - ein fiktiver Wert, weil weder Klima noch Nebelleuchten regulär separat bestellbar sind.Mit dem Duster Deal unterstreicht Dacia seinen Anspruch, stets das günstigste Modell in der jeweiligen Klasse anzubieten. Mit diesem Rezept ist die Marke in Deutschland seit 15 Jahren erfolgreich. Erst kürzlich hatte Dacia aus diesem Anlass den Duster als "Celebration" vorgestellt, der zwar knapp 4.000 Euro teurer, damit aber immer noch extrem preiswert ist - und von Navi und Rückfahrkamera über Sitzheizung und Aluräder bis hin zu Assistenzsystemen und Keyless-Funktion jede Menge Annehmlichkeiten mitbringt, die die meisten Menschen bis heute nicht mit Dacia in Verbindung bringen dürften. Dort gibt es auch Wunsch auch mehr PS und Allradantrieb.