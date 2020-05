Hybrid-SUV der Fünf-Meter-Klasse kommt 2021

Toyota Highlander: Noch ein SUV

Toyota wird seine SUV-Palette nicht nur am unteren Ende ausbauen, sondern auch am oberen. Neuestes Modell ist der Highlander, ein gestandenes SUV in X5-Größe. Details sind noch Mangelware, aber bis zum Marktstart wird auch noch einige Zeit vergehen.

Toyota Toyota bringt den Highlander

im Jahr 2021 auch nach Europa

Toyota bringt sein großes SUV im kommenden Jahr erstmals nach Europa. Der 4,95 Meter lange Highlander rangiert deutlich oberhalb des RAV4, ist als Siebensitzer ausgelegt und wird stets mit der markentypischen Kombination aus 2,5-Liter-Benzinmotor und Hybridtechnik (ohne Plug-in-Funktion) geliefert. Jeweils eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse ermöglicht Allradantrieb.Genaue Daten liegen abgesehen von der spärlichen 2.000-Kilo-Anhängelast und dem Kofferraumvolumen (658-1.909 Liter) noch nicht vor, wir rechnen mit nur rund 250 PS Systemleistung. Optisch sticht der Highlander nicht heraus, sein Design ist aus jeder Blickrichtung komplett unauffällig-bieder. Selbst die 20-Zoll-Räder vermögen daran nichts zu ändern. Auch das stets schwarz gehaltene Interieur mit zentralem 12,3-Zoll-Bildschirm zeigt sich ohne optische Finesse.Toyota will den Highlander zu einem noch nicht konkretisierten Zeitpunkt im Jahr 2021 in Deutschland einführen.