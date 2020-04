Christina Herzog verantwortet Marketing und Kommunikation

Neue Marketing-Direktorin bei Hyundai

Hyundai Deutschland hat eine neue Chefin für das Marketing. Sie kommt aus dem gleichen Ressort von Opel, wo ihre Tätigkeit aufgeteilt wird.

Hyundai Christina Herzog verantwortet Marketing und Kommunikation bei Hyundai

Christina Herzog (47) leitet ab dem 1. Mai 2020 den Bereich Marketing & Presse bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH. In ihren Verantwortungsbereich fallen die Abteilungen Produktmanagement, Marketingkommunikation & Handelsmarketing, Brand Experience & Sportmarketing sowie Presse & Öffentlichkeitsarbeit.Seit 2018 verantwortete Herzog als Direktorin bei Opel die Bereiche Marketing & Produkt für den deutschen Markt. Ihre berufliche Laufbahn begann die Diplom-Kauffrau in Werbeagenturen, bevor sie 2001 auf die Industrieseite wechselte. Seither hatte Herzog laut Hyundai zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Kommunikation für Deutschland oder die DACH-Region inne, unter anderem als Marketing Managerin bei Kia oder im Bereich Kommunikation bei Fiat. 2008 wechselte sie zur damaligen Opel-Schwestermarke Chevrolet und blieb im Konzern – unter anderem in der Kommunikation von Opel, in Vertrieb und Marketing von Chevrolet und als Direktorin Produkt & Marketing der Opel-Bank.Herzog berichtet an Jürgen Keller, den Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Bei Opel folgen ihr Stefan Moldaner (51) als neuer Direktor Vertrieb und Albrecht Schäfer (49) als neuer Direktor Marketing. Beide kommen aus dem eigenen Haus. Jürgen Hölz, bisher Vertriebsleiter Opel Deutschland, bleibt im Unternehmen und übernimmt eine neue Aufgabe als Regional Sales Manager im Internationalen Vertrieb.