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Christof Häßler kommt von Kia
Xpeng Deutschland installiert Vertriebschef
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Häßler verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Zuliefererbranche. Er arbeitete in verschiedenen Funktionen u.a. für Michelin, Saab, Opel und Dethleffs. Zuletzt verantwortete der 55-Jährige als General Manager die Händlernetzentwicklung und -organisation von Kia Deutschland.
Xpeng will in Deutschland bis Jahresende 2026 110 Standorte mit Vertragspartnern besetzen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Häßler zeichnet dabei für Vertriebsstrategie und -umsetzung, Volumen- und Produktionsplanung sowie für Operations und Logistik verantwortlich.