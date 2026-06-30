leute Lesezeit ~ 1 Minute 30.06.2026 Christof Häßler kommt von Kia Xpeng Deutschland installiert Vertriebschef Während manch chinesischer Newcomer schon wieder verschwunden ist, pushen andere kräftig nach Deutschland: Xpeng will seine Händlerschaft verdoppeln und hat in Zuge dessen auch einen Vertriebschef installiert. Xpeng Christof Häßler wird Vertriebschef von Xpeng Deutschland

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Christof Häßler wird zum 1. Juli 2026 neuer Head of Sales von XPENG in Deutschland. Er wird das komplette Vertriebsgeschäft des Importeurs leiten und das Wachstum der chinesischen Marke auf dem deutschen Markt vorantreiben. Häßler berichtet an Deutschlandchef Kai Qian.



Häßler verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Zuliefererbranche. Er arbeitete in verschiedenen Funktionen u.a. für Michelin, Saab, Opel und Dethleffs. Zuletzt verantwortete der 55-Jährige als General Manager die Händlernetzentwicklung und -organisation von Kia Deutschland.



Xpeng will in Deutschland bis Jahresende 2026 110 Standorte mit Vertragspartnern besetzen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Häßler zeichnet dabei für Vertriebsstrategie und -umsetzung, Volumen- und Produktionsplanung sowie für Operations und Logistik verantwortlich.