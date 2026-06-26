nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 26.06.2026 130 Jahre Nutzfahrzeuge Mercedes-Museum: Sondershow für Nutzfahrzeuge Das Auto feiert dieses Jahr den 140. Geburtstag, Nutzfahrzeuge den 130. Aus diesem Anlass hat Daimler Truck eine Sonderausstellung konzipiert – zusammen mit den ehemaligen Kollegen von Mercedes in deren Museum. Daimler Truck Das Mercedes-Museum zeigt eine Sonderausstellung zum 130jährigen Nutzfahrzeug-Jubiläum

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Als Gottlieb Daimler 1896 den ersten Lastwagen der Welt ausliefert und Carl Benz seinen ersten Lieferwagen, beginnt eine Erfolgsgeschichte, die den Gütertransport bis heute prägt. Die Sonderausstellung "130 Jahre Nutzfahrzeuge" im Mercedes-Benz-Museum zeigt vom 28. Juni 2026 bis zum 4. April 2027 die Entwicklung dieser Fahrzeuge über 130 Jahre hinweg: von den Anfängen des motorisierten Transports bis zu modernen batterieelektrischen Transportern und Lkw.



Ältestes Exponat der Ausstellung ist ein Benz 1C von 1922: Der 1,5-Tonnen-Lkw steht exemplarisch für die frühe Lkw-Serienproduktion. Ursprünglich als Feuerwehrfahrzeug eingesetzt, wurde er später umgebaut und bei seiner Restaurierung mit dem heutigen Pritschenaufbau versehen. Dazu kommen ein Mercedes-Benz 170 V Kastenwagen von 1952, ein Mercedes-Benz O 319 D Panoramabus von 1961 und ein Kurzhauber vom Typ L 911 aus dem Jahr 1966 in der original erhaltenen Patina.



Im Atrium des Museums erweitern temporär ausgestellte Nutzfahrzeugklassiker aus der Mercedes-Benz-Geschichte die Sonderausstellung. Zur Eröffnung werden dort authentische Rekonstruktionen des Benz Combinations-Lieferungswagens von 1899 und des Daimler Lastwagens von 1896 gezeigt – die Wegbereiter der Nutzfahrzeuggeschichte.



Die Vielfalt der Nutzfahrzeuge zeigt die Sonderausstellung auch im Minimaßstab. Mehr als 180 Modelle zahlreicher Vans und Trucks machen die Entwicklungen in unterschiedlichen Maßstäben, vornehmlich 1:87, erlebbar. Die Mitglieder des Mercedes-Benz Modellauto-Clubs haben sie zur Verfügung gestellt. Beim sogenannten Familientag am 5. JUli 2026 werden auch Mitfahrten in historischen Nutzfahrzeugen angeboten.



Daimler Truck zeigt seine Schätze damit streng genommen im Museum eines anderen Autobauers: Die Firma gehört seit einigen Jahren nicht mehr zur damaligen Daimler AG bzw. heutigen Mercedes-Benz Group AG, diese hält aber noch knapp ein Drittel der Daimler-Truck-Anteile. Beide Unternehmen haben sich daher auch nicht gescheut, ähnliche, aber nicht identische Mitteilungen an die Presse zu senden.