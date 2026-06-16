Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 16.06.2026 »Premium- und Mobilitätspartner« des FSV Mainz 05 Xpeng sponsert Fußball-Bundesligisten Der chinesische Branchen-Newcomer Xpeng will in Deutschland "am Ball bleiben": Die Marke wird daher nun Sponsor eines Fußballclubs der 1. Bundesliga. Xpeng Xpeng wird Sponsor des Fußball-Bundesligavereins Mainz 05

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Xpeng wird neuer "Premium- und Mobilitätspartner" des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Im Rahmen des Engagements stellt Xpeng dem Fußballverein ab der Saison 2026/27 Fahrzeuge für Spieler, Trainer und Offizielle zur Verfügung. Hierzu gehört das komplette Modellportfolio – vom SUV-Coupé G6 über das Flaggschiff-SUV G9 bis hin zur Fastback-Limousine P7+. Der neue siebensitzige Van X9 kommt darüber hinaus als Shuttle-Fahrzeug zum Einsatz.



Zudem will der Autobauer als "Sponsor of the Day" an einem ausgewählten Spieltag der kommenden Saison mit den Fußballern ein "umfassendes Marken- und Produkterlebnis" schaffen. Auch an den regulären Heimspieltagen werden die Chinesen mit vielfältigen Präsentations- und Erlebnisformaten an der Spielstätte vertreten sein. Außerdem ist die Marke auf den TV-relevanten LED-Banden an den Heimspieltagen stark präsent. Komplettiert wird das Sponsoring von Hospitality-Leistungen an Spieltagen sowie medialer Begleitung im Stadion-TV und auf den Vereinskanälen in den sozialen Medien.



Xpengs Europachef Markus Schrick bezeichnet den 1. FSV Mainz 05 als "einen der sympathischsten und beliebtesten Bundesligaclubs", der wie Xpeng mit harter Arbeit, hoher Kreativität und viel Leidenschaft regelmäßig die etablierten Platzhirsche im Kampf um die Plätze in der höchsten deutschen Fußballklasse herausfordere. Damit passe er perfekt zur chinesischen "Hightech-Marke", die die internationale Automobilbranche mit smarten EVs und fortschrittlicher Technik aufmische. Der Fußballclub revanchierte sich mit der Beschreibung von Xpeng als Teil der "innovativsten Automobil-Produzenten weltweit".



Über die finanzielle Höhe des Engagements und die Vertragslaufzeit gibt es keine Angaben.