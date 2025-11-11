Ruhiger Verkehr auf den Autobahnen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 14.-16.11.2025

Auch das dritte November-Wochenende wird in Sachen Verkehrsbelastung eines der besten im Jahr sein. Große Behinderungen sind nicht zu erwarten, und wo die kleineren drohen, steht hier.

A1 Osnabrück – Münster

A2 Oberhausen – Hannover

A3 Frankfurt – Köln – Oberhausen

A4 Chemnitz– Köln – Olpe

A5 Basel – Karlsruhe – Darmstadt

A6 Mannheim – Nürnberg

A7 Flensburg – Kassel

A8 Salzburg – Karlsruhe

A9 Berlin – München

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) – Berlin

A13 Dresden – Berlin

A27 Bremen – Bremerhaven

A42 Dortmund – Kamp-Lintfort

A44 Dortmund – Kassel

A81 Singen – Stuttgart

A99 München-Nord – München-Süd-West

A9 Pyhrn-Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael

A10 Tauern-Autobahn

A12 Inntal-Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein

A13 Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner

Autofahrer können sich auf eine ruhiges Wochenende freuen. Trotz zahlreicher Baustellen auf den Autobahnen erwartet der ADAC nur eine geringe Staugefahr. Unter der Woche hingegen ist deutlich mehr Geduld gefragt: Der Berufsverkehr nimmt spürbar zu, weil kaum jemand Urlaub hat und viele witterungsbedingt wieder das Auto dem ÖPNV, Motorrad oder Fahrrad vorziehen.Unter anderem aufgrund von Baustellen ist dichterer Verkehr auf foldenden Strecken möglich:Im Ausland kann es vor allem auf den österreichischen Transitrouten zu Verzögerungen kommen, insbesondere auf der:Bei der Einreise nach Deutschland muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Aktuell kommt es vor allem am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf der A12 regelmäßig zu Verzögerungen.Im Herbst ist auf allen Straßen mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch schon für Schnee. Einige Alpenpässe, wie die Silvretta-Hochalpenstraße, sind bereits für den Winter gesperrt.