Ruhiger Verkehr auf den Autobahnen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 14.-16.11.2025

Auch das dritte November-Wochenende wird in Sachen Verkehrsbelastung eines der besten im Jahr sein. Große Behinderungen sind nicht zu erwarten, und wo die kleineren drohen, steht hier.
Autofahrer können sich auf eine ruhiges Wochenende freuen. Trotz zahlreicher Baustellen auf den Autobahnen erwartet der ADAC nur eine geringe Staugefahr. Unter der Woche hingegen ist deutlich mehr Geduld gefragt: Der Berufsverkehr nimmt spürbar zu, weil kaum jemand Urlaub hat und viele witterungsbedingt wieder das Auto dem ÖPNV, Motorrad oder Fahrrad vorziehen.

Unter anderem aufgrund von Baustellen ist dichterer Verkehr auf foldenden Strecken möglich:
  • A1 Osnabrück – Münster
  • A2 Oberhausen – Hannover
  • A3 Frankfurt – Köln – Oberhausen
  • A4 Chemnitz– Köln – Olpe
  • A5 Basel – Karlsruhe – Darmstadt
  • A6 Mannheim – Nürnberg
  • A7 Flensburg – Kassel
  • A8 Salzburg – Karlsruhe
  • A9 Berlin – München
  • A10 Berliner Ring
  • A12 Frankfurt (Oder) – Berlin
  • A13 Dresden – Berlin
  • A27 Bremen – Bremerhaven
  • A42 Dortmund – Kamp-Lintfort
  • A44 Dortmund – Kassel
  • A81 Singen – Stuttgart
  • A99 München-Nord – München-Süd-West
Im Ausland kann es vor allem auf den österreichischen Transitrouten zu Verzögerungen kommen, insbesondere auf der:
  • A9 Pyhrn-Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael
  • A10 Tauern-Autobahn
  • A12 Inntal-Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein
  • A13 Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner


Bei der Einreise nach Deutschland muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Aktuell kommt es vor allem am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf der A12 regelmäßig zu Verzögerungen.

Im Herbst ist auf allen Straßen mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch schon für Schnee. Einige Alpenpässe, wie die Silvretta-Hochalpenstraße, sind bereits für den Winter gesperrt.
