Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 28. Oktober 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Ferienstart in Bayern und zwei regionale Feiertage sorgen für Extra-Verkehr

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 30.10.-02.11.2025

Zum Monatswechsel müssen Autofahrer mit lebhaftem Verkehr und Behinderungen auf den Fernstrecken rechnen. Der Reiseverkehr nimmt ferienbedingt jetzt noch einmal Fahrt auf. Hinzu kommen zwei regionale Feiertage, die den Kurzurlauberverkehr zusätzlich beleben dürften.
ANZEIGE
Während in Bayern an diesem Wochenende die Herbstferien starten, enden sie in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein. Zudem nutzen viele das lange Wochenende für einen Kurzurlaub. Gelegenheit dazu bieten auch die beiden Feiertage. Während der Reformationstag am Freitag, 31. Oktober ein Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist, gilt dies für Allerheiligen am Samstag, 1. November für Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In Mecklenburg-Vorpommern ist zudem der 3. November schulfrei.

Insbesondere am Nachmittag vor den Feiertagen kann es in den entsprechenden Bundesländern zu dichtem Verkehr kommen, wenn Berufs- und Reiseverkehr zusammentreffen. Das Stauaufkommen wird jedoch laut ADAC nicht die Dimensionen der Sommerferien erreichen. Erfreulicherweise nimmt die Zahl der Baustellen auf den Autobahnen jahreszeitlich bedingt jetzt ab – mehrere Hundert sind es aber immer noch.

Besonders belastete Abschnitte sind (beide Fahrtrichtungen):
  • Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee
  • Großräume Hamburg, Frankfurt und München
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
  • A1 / A3 / A4 Kölner Ring
  • A3 Würzburg – Nürnberg – Passau
  • A5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck
  • A7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 München – Nürnberg
  • A24 Hamburg – Berlin
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
  • A81 Stuttgart – Singen
  • A93 Inntaldreieck – Kufstein
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München
Auch im benachbarten Ausland muss mit stockendem Verkehr gerechnet werden, insbesondere auf den Strecken zu und von den Wandergebieten der Alpenländer. Zu den betroffenen Routen zählen die Tauern-, die Inntal-, die Rheintal-, die Fernpass-, die Brenner- und die Gotthard-Route.

In Österreich ist die Baustellensituation auf mehreren wichtigen Reiserouten angespannt. Auf der Brennerautobahn (A13) kommt es im Bereich der Luegbrücke aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Engpässen: An Werktagen steht meist nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Entlang der Inntalautobahn (A12) und der Fernpass-Route gelten am Wochenende letztmals in diesem Jahr Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Auf der Reschenpass-Straße südlich von Pfunds sorgt eine Baustelle für wechselseitigen Einbahnverkehr. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die Schweiz.

Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt im Zuge einer umfassenden Sanierung bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

An den deutschen Grenzen finden stichprobenartige Einreisekontrollen statt. Mit Wartezeiten ist vor allem an den Autobahnübergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) ist zu rechnen. Auch bei der Ausreise aus Deutschland finden in mehreren Nachbarländern Kontrollen statt, insbesondere an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Polen. Staugefahr besteht unter anderem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst.

Im Herbst ist auf allen Straßen mit witterungsbedingten Behinderungen und entsprechenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch schon für Schnee. Einige Alpenpässe, wie die Silvretta-Hochalpenstraße, sind bereits für den Winter gesperrt.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13928
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos



Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 31.10.-02.11.2025 Unfallstatistik August 2025: Endlich besser Hyundai: Neues vom Ioniq 5 Opel Corsa: Neues Topmodell fast ohne Benefit VWN baut Fertigung in Polen aus Cupra feiert die erste Million
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE