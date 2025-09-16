Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 16. September 2025
Weiterhin viel Verkehr vor allem im Süden

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 19.-21.09.2025

Die Sommerreisezeit ist vorbei – die Stausaison geht weiter. Grund hierfür sind das nach wie vor hohe Verkehrsaufkommen gepaart mit hoher Baustellenlast.
Über 1.000 Baustellen auf den Autobahnen, dichter Pendlerverkehr, nicht an Ferientermine gebundene Urlauber und Freizeitverkehr sorgen auch nach dem Sommerferien-Ende für ein hohes Staurisiko. Schwerpunkte liegen auf den Verbindungen in die Alpen und Mittelgebirge sowie an die Küsten. Besonders betroffen sind die süddeutschen Autobahnen. Rund um München dürfte die Lage durch den Beginn des Oktoberfests zusätzlich angespannt sein.

Folgende Autobahn-Abschnitte sind laut ADAC besonders staugefährdet (beide Richtungen):
  • Fernstraßen von der und zur Nord- und Ostsee
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
  • A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
  • A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Flensburg – Hamburg sowie Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg
  • A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
  • A9 München – Nürnberg
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz
  • A81 Heilbronn – Stuttgart
  • A93 Inntaldreieck – Kufstein
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München
Für zusätzliche Verzögerungen sorgen an diesem Wochenende mehrere Vollsperrungen, unter anderem auf der A1, A4, A14 und A20. Autofahrer sollten sich daher frühzeitig über Umleitungen informieren.

Auch im benachbarten Ausland bleibt die Staugefahr bestehen, insbesondere bei schönem Wetter auf den Strecken in die Alpen. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. Auf der Brennerautobahn in Österreich finden im Bereich der Luegbrücke weiterhin umfangreiche Bauarbeiten statt. Zwar ist der Verkehr an Wochenenden zweispurig, dennoch muss mit Behinderungen gerechnet werden. In Frankreich/Italien ist der Mont-Blanc-Tunnel noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

An allen deutschen Grenzen muss mit verschärften Einreisekontrollen gerechnet werden. Besonders betroffen sind insbesondere die Autobahnübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim). Auch bei der Ausreise kann es, je nach Land, zu Verzögerungen kommen.
text  Hanno S. Ritter
Die neuesten Meldungen
