Smart #2 soll Ende 2026 vogrestellt werden

Smart bringt den Fortwo zurück

Bei Smart denkt man nach wie vor an den kleinen, unvollkommenen, teuren Fortwo und nicht an große, noch teurere Crossover und SUVs aus China. Nun kündigt die Marke an, den Zweisitzer neu aufzulegen. Aus Fortwo wird Hashtag Two.

Smart Smart hat für Ende 2026 den zweisitzigen #2 angekündigt

Smart wird wieder einen Zweisitzer anbieten. Das Auto soll Smart #2 heißen und jetzt in die Entwicklung gehen, wie das Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig heißt es, das Fahrzeug befionde sich "derzeit in der letzten Design- und Entwicklungsphase" und solle Ende 2026 Premiere feiern. Die Markteinführung dürfte dann im ersten Halbjahr 2027 erfolgen. Europa ist als Hauptmarkt bestimmt.Das vollelektrische Zweisitzer-Modell soll "zukunftssichere Technologie mit den Kernqualitäten des ursprünglichen smart fortwo" verbinden. Mit dieser "konsequenten Erweiterung des Produktportfolios" unterstreiche "der Erfinder des Stadtautos" seinen Fokus auf diversifizierte Kundenbedürfnisse und mache deutlich, dass Smart viele Formen annehmen könne, heißt es seitens des Autobauers weiter.Das Fahrzeug ist von Mercedes-Benz gezeichnet, die Fertigung erfolgt durch das chinesische Joint-Venture von Mercedes und Geely. Die wichtigsten Mitbewerber werden dann viersitzig sein, aber auch klein und elektrisch. Es sind beispielsweise VW ID.Up und Renault Twingo.Der erste Smart, damals noch nicht als Fortwo bekannt und exakt 2,50 Meter kurz, kam vor 27 Jahren auf den Markt.