Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 8. September 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Smart #2 soll Ende 2026 vogrestellt werden

Smart bringt den Fortwo zurück

Bei Smart denkt man nach wie vor an den kleinen, unvollkommenen, teuren Fortwo und nicht an große, noch teurere Crossover und SUVs aus China. Nun kündigt die Marke an, den Zweisitzer neu aufzulegen. Aus Fortwo wird Hashtag Two.
Smart bringt den Fortwo zurück
Smart
Smart hat für Ende 2026
den zweisitzigen #2 angekündigt
ANZEIGE
Smart wird wieder einen Zweisitzer anbieten. Das Auto soll Smart #2 heißen und jetzt in die Entwicklung gehen, wie das Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig heißt es, das Fahrzeug befionde sich "derzeit in der letzten Design- und Entwicklungsphase" und solle Ende 2026 Premiere feiern. Die Markteinführung dürfte dann im ersten Halbjahr 2027 erfolgen. Europa ist als Hauptmarkt bestimmt.

Das vollelektrische Zweisitzer-Modell soll "zukunftssichere Technologie mit den Kernqualitäten des ursprünglichen smart fortwo" verbinden. Mit dieser "konsequenten Erweiterung des Produktportfolios" unterstreiche "der Erfinder des Stadtautos" seinen Fokus auf diversifizierte Kundenbedürfnisse und mache deutlich, dass Smart viele Formen annehmen könne, heißt es seitens des Autobauers weiter.

Das Fahrzeug ist von Mercedes-Benz gezeichnet, die Fertigung erfolgt durch das chinesische Joint-Venture von Mercedes und Geely. Die wichtigsten Mitbewerber werden dann viersitzig sein, aber auch klein und elektrisch. Es sind beispielsweise VW ID.Up und Renault Twingo.

Der erste Smart, damals noch nicht als Fortwo bekannt und exakt 2,50 Meter kurz, kam vor 27 Jahren auf den Markt.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13893
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Smart x TUI: Rabatt mit Smiley
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Smart



Die neuesten Meldungen
Smart bringt den Fortwo zurück Neues vom Porsche Macan Der neue VW T-Roc: Das Gelbe vom Ei? Unfallstatistik Juni 2025: Weniger Unfälle, mehr Opfer Pkw-Dichte in Deutschland wächst weiter Smart x TUI: Rabatt mit Smiley
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE