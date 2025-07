Größtes Stauwochenende steht bevor / Situation nicht alternativlos

Großparkplatz Deutschland: Stauprognose für das Wochenende 01.-03.08.2025

Großparkplatz Deutschland: Am kommenden Wochenende startet auch Süddeutschland endlich in die Sommerferien. Damit ist das ganze im Urlaub ... und trifft sich im Stau. Autofahrer brauchen unbedingt ein gutes Nervenkostüm und großes Zeitpolster – oder ersparen sich das vermeintlich "Normale" durch eine eigentlich recht simple Strategie.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund sowie Bremen – Hamburg

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg sowie Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A24 Hamburg – Berlin

A61 Mönchengladbach – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Stau ist keine Pflichtveranstaltung

Situation im Ausland und an den Grenzen

Normalerweise ist das letzte Juli-Wochenende das staureichste des Jahres, dieses Mal verschiebt es sich sogar auf Anfang August. Besonders viele Reisende starten jetzt in die Ferien, da nun auch in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien beginnen. Damit sind die Schulen jetzt in allen Bundesländern geschlossen, auch viele Firmen haben Werks- und Betriebsferien.Gleichzeitig nimmt bereits der Rückreiseverkehr deutlich zu, denn in zwei Wochen enden die Ferien in den ersten Bundesländern. Für zahlreiche Staus dürften jedenfalls bei schönem Wetter zusätzlich Tagesausflügler oder Kurzentschlossene sorgen. Autofahrer müssen sich im ganzen Land auf erhebliche Verzögerungen einstellen, sowohl auf dem Weg in den Urlaub als auch bei der Rückreise. Dies betrifft alle drei Tage, speziell die Autobahnen und dort wiederum insbesondere Baustellen-Bereiche. Und das sind bundesweit aktuell nicht weniger als rund 1.200 ...Zur Entlastung des Ferienverkehrs gilt auf den wichtigsten Autobahnen ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Es greift an allen Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August, jeweils zwischen 7 und 20 Uhr. Unverändert bleibt das ganzjährig geltende Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen – es gilt von 0 bis 22 Uhr auf dem gesamten Straßennetz.Der ADAC nennt folgende Abschnitte als besonders staugefährdet – jeweils in beiden Fahrtrichtungen:Stunden im Stau zu leiden ist jedoch nicht alternativlos, sondern weitgehend vermeidbar – wenn man zu Kompromissen bereit ist. Hierzu gehört eine sorgfältige Routenplanung unter Berücksichtigung insbesondere der Zahl und Länge der Baustellen, da diese Bereiche besonders staugefährdet sind. Bereits ein kleiner Unfall oder ein Pannenfahrzeug können in solchen Bereichen für laaaange Staus sorgen.Auch ist nicht immer die "große" Autobahn die beste, und Bundesstraßen nehmen zwar Tempo und bringen zusätzliches Unfallrisiko, sind dafür aber meist recht staufrei befahrbar – und bergen vor allem nicht das Risiko der Vollsperrung: Wenn gar nichts mehr geht, kann man wenden und den Bereich umfahren anstatt viele viele Stunden auf der Autobahn nicht einen Meter weiter zu kommen, während die Kinder quengeln, die Blase drückt und die Stimmung ... Sie wissen schon.Der Weg von München nach Berlin muss beispielsweise nicht zwingend über die A9 verlaufen, man kann auch über die A8/B2/A73/A71/A14/A2 via Augsburg, Weißenburg, Nürnberg, Bamberg, Erfurt und Magdeburg fahren - das ist weiter und umständlicher, wird aber unter dem Strich entspannter und touristisch wesentlich interessanter sein.Zusätzlich und nicht zuletzt sollten Reisende in Erwägung ziehen, spätabends oder nachts zu fahren, wenn das Verkehrsaufkommen und damit Zahl und Intensität der Behinderungen deutlich geringer sind. Selbst auf den klassischen Routen der obigen Liste kommt man nachts um drei nahezu immer entspannt voran. Während die anderen vormittags in den Stau fahren, sitzt man bereits müde, aber gemütlich mit dem Käffchen am Ziel.Auch auf den europäischen Ferienrouten ist Geduld gefragt, sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise. Besonders staugefährdet sind die Transitrouten in und durch Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich.Zu den Problemstrecken zählen laut ADAC im Reisesommer unter anderem Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Auch bei Reisen nach Nordeuropa muss mit Verzögerungen gerechnet werden, ebenso auf den Hauptachsen aus und in Richtung Polen, Tschechien und die Niederlande.An zahlreichen Grenzübergängen finden weiterhin stichprobenartige Kontrollen statt. Die Schwerpunkte deutscher Kontrollen liegen an den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz. Wartezeiten von 30 bis 60 Minuten sind keine Seltenheit. Auch Polen kontrolliert bei der Einreise. Mit Staus ist etwa an den Grenzübergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst zu rechnen. Reisende, die nach Griechenland oder in die Türkei fahren, müssen mit längeren Aufenthalten an den Grenzen rechnen, die teilweise mehrere Stunden dauern können.