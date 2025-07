Nordrhein-Westfalen startet in die Ferien

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 11.-13.07.2025

Der Sommerreiseverkehr wird am kommenden Wochenende nochmals spürbar zunehmen. Doch man muss dieses jährliche Theater nicht zwingend mitmachen.

ADAC Die Karte zeigt die Baustellen-

und damit Staugefahr-Bereiche auf den Autobahnen

A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

Kölner Ring (A1/A3/A4)

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A24 Hamburg – Berlin

A31 Bottrop – Leer

A45 Hagen – Gießen – Aschaffenburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Insbesondere der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen sowie im Norden der Niederlande wird am zweiten Juli-Wochenende für volle Straßen und teils kilometerlange Staus sorgen. Zusätzlich rollt eine zweite Reisewelle aus Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie aus dem Süden der Niederlande an. Auch viele Urlauber aus Nordeuropa sind auf dem Weg in den Süden. Tagesausflügler und Kurzentschlossene verschärfen die Lage weiter, vor allem bei schönem Wetter.Die größten Nadelöhre sind und bleiben Baustellen. Aktuell zählt der ADAC 1.194 Baustellen auf deutschen Autobahnen, von denen viele auch während der Ferienzeit bestehen bleiben. Hinzu kommen am Wochenende Vollsperrungen auf der A6 und der A8, die den Verkehrsfluss zusätzlich behindern.Zu den Stauschwerpunkten zählen folgende Abschnitte in beiden Fahrtrichtungen:Auch im benachbarten Ausland drohen teils erhebliche Verzögerungen. In Österreich ist vor allem die Brennerautobahn betroffen. Dort sorgen umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz zweispurigem Verkehr insbesondere am Wochenende für erhebliche Behinderungen. Zudem gelten in Tirol Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr auf der Inntalautobahn (A12) sowie auf der Fernpass-Route.Zusätzliche Verzögerungen drohen durch verschärfte Grenzkontrollen, vor allem an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei der Ausreise aus Deutschland werden teilweise Kontrollen durchgeführt, etwa in Richtung Dänemark, Niederlande, Frankreich und Polen. Für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Autofahrer ebenfalls längere Wartezeiten einkalkulieren.Das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gilt an allen Samstagen bis einschließlich 31. August jeweils zwischen 7 und 20 Uhr.Wer keine Nerven für Stau im Allgemeinen hat und für möglicherweise drohende Vollsperrungen im Besonderen, kann den allermeisten Behinderungen aber entgehen: Statt auf den Hauptfernstraßen lässt sich auch auf Bundesstraßen vorankommen, wenn auch mit größerem Unfallrisiko. Kombiniert mit dem richtigen Reisetag und einer Fahrt am sehr frühen Morgen oder späten Abend sollten Behinderungen kaum ein und Vollsperrungen gar kein Thema sein.