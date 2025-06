Ferienstart in drei Bundesländern

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27.-29.06.2025

Deutschland startet in den ersten drei Bundesländern in die (angeblich) schönste Zeit des Jahres. Das ganz große Stau-Wochenende steht noch nicht bevor, gute Nerven sollten Reisende aber haben.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln – Hamburg

A3 Köln – Nürnberg – Passau

A4 Görlitz – Chemnitz – Dresden

A5 Heidelberg – Basel

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – Salzburg

A9 Leipzig – Nürnberg – München

A72 Chemnitz – Hof

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die große Sommerreisesaison. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Sommerferien; auch aus einigen Ländern Nordeuropas sind Urlauber unterwegs. Zudem sind Kurzurlauber auf dem Weg in die Berge, ans Meer oder in den Süden. Der ADAC erwartet daher ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, nicht nur, aber speziell im Bereich der nicht weniger als rund 1.200 Baustellen auf den Autobahnen, einige davon mit Vollsperrungen.Besonders belastet sind folgende Abschnitte (in beide Richtungen):Zudem sind der Elbtunnel und die A7 in Hamburg am ersten Juli-Wochenende gesperrt. In Italien, Skandinavien, Österreich und der Schweiz haben vielerorts ebenfalls die Sommerferien begonnen. Auf den Hauptreiserouten, zum Beispiel der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Gotthard- und Rheintalstrecke ist daher mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.In Österreich sind im Bereich der Luegbrücke zwar zwei Spuren an den Wochenenden befahrbar, Staus sind dennoch zu erwarten. Auf der Inntalautobahn (A12) und der Fernpassroute bestehen Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr. Auf der Reschenpassstraße besteht eine Einbahnregelung südlich von Pfunds – die Umfahrung erfolgt über die Schweiz. Der Pfändertunnel ist laut ADAC an stark frequentierten Tagen baustellenfrei, im Übrigen läuft eine Sanierung mit Nachtsperren.In Tschechien kommt es wegen einer Tunnelsanierung auf der D8 (Dresden – Prag) zu Behinderungen, in der Schweiz gibt es Nachtsperrungen im San-Bernardino-Tunnel.Aufgrund stichprobenartiger Kontrollen kann es an mehreren Grenzen zu Wartezeiten kommen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei Reisen nach Frankreich, in die Niederlande sowie nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sind Verzögerungen möglich.