Zwei neue Farben und Optionsänderungen

Neues vom Hyundai Inster

Auf den Straßen noch kaum zu sehen, begeht der Hyundai Inster bereits seinen ersten Modelljahreswechsel mit einigen kleineren Änderungen.

Hyundai Sienna Orange heißt eine neue Lackierung für den Hyundai Inster

Der Hyundai Inster ist künftig in zwei neuen Farben verfügbar. Das recht intensive "Sienna Orange" ist mit den Linien "Trend" und "Prime" verfügbar, während der Inster Cross künftig auch im Grünton "Tomboy Khaki" erhältlich ist.Das neue Modelljahr des kürzlich zum "World Electric Vehicle 2025" gekürten Inster bringe außerdem "verfeinerte Details, die den Komfort und die Alltagstauglichkeit optimieren", erklärt der Autobauer. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nur um eine Anpassung des Optionsangebots.So gibt es für den Trend ein neues LED-Paket, gleichzeitig werden die bisherigen Einzeloptionen Dachreling und "Designelement in Schwarz matt" (A-Säule) im neuen Design-Paket zusammengeführt. In den Ausstattungslinien Prime und Cross bündelt Hyundai künftig die Optionen Vehicle-to-Load (V2L) mit Adapter zum Anschluss von 230-Volt-Geräten an der Ladebuchse und 230-Volt-Steckdose im Fahrzeug sowie den digitalen Fahrzeugschlüssel (NFC) im neuen Technik-Paket.