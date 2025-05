Marcus Hoffman kommt im Juni von Stellantis

Seat/Cupra mit neuem Vertriebschef

Nicht nur bei Toyota, sondern auch bei Seat/Cupra ist der Vertriebs- zum Firmenchef aufgestiegen. Nun steht fest, wer künftig den Vertrieb verantwortet.

Seat Marcus Hoffmann wird neuer Vertriebschef für Seat und Cupra in Deutschland

Zum 1. Juni 2025 startet Marcus Hoffmann als neuer Bereichsleiter Vertrieb bei der SEAT Deutschland GmbH in Weiterstadt. Er übernimmt die Position von Alexander Buk, der seit dem 1. Oktober 2024 Geschäftsführer des Autobauers ist. Hoffmann ist damit gleichzeitig für die Abverkäufe der langsam ausblutenden Marke Seat als auch für die aufstrebenden Geschäfte bei Cupra verantwortlich.Hoffmann kennt den Autobauer aus früheren Tagen. Von 2011 bis 2017 leitete er den damaligen Bereich Fleet & Remarketing bei Seat Deutschland, in den darauffolgenden knapp drei Jahren zeichnete er bei Seat in Spanien für das internationale Key-Account-Management sowie die Einführung und Umsetzung der B2B-Vetriebsorganisation für die Regionen Europa und Overseas verantwortlich.Der diplomierte Betriebswirt, Jahrgang 1976, startete seine Karriere 1996 bei der Deutschen Renault AG und nahm dort bzw. bei der späteren Renault Nissan Deutschland AG unterschiedliche Positionen ein. Seit 2020 stand Hoffmann in Diensten von Stellantis bzw. deren Vorgänger- und Tochterfirmen in Deutschland, u.a. als Direktor B2B.