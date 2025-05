8.000.000 Dacia aus Mioveni

Dacia: Jubiläum im Stammwerk

Dacia meldet ein Produktionsjubiläum in seinem rumänischen Stammwerk. In Deutschland steht derweil ein Verkaufsjubiläum bevor.

Dacia Dacia hat im rumänischen Stammwerk das achtmillionste Auto gebaut

Dacia hat am vergangenen Donnerstag das achtmillionste Fahrzeug in seinem Werk im rumänischen Mioveni fertiggestellt. Als Jubiläumsfahrzeug definiert wurde ein blau lackierter Bigster.Das Werk Mioveni wurde im August 1968 mit der Einführung des Modells Dacia 1100, der als Lizenzbau des Renault R8 lief, eingeweiht. In den ersten drei Jahrzehnten des Bestehens wurde die Produktion von der unter der Lizenz des Renault 12 entwickelten Modellfamilie dominiert: Der Dacia 1300/1310 und seine Derivate (1310 Sport, 1320, 1325, Pick-Up) wurden zwischen 1969 und 2006 in einer Stückzahl von fast 2,3 Millionen hergestellt, darunter 319.000 Nutzfahrzeuge.Eine neue Generation von Modellen, die in Kooperation mit Peugeot in Rumänien entwickelt wurde, kam 1995 als Dacia Nova auf den Markt. Auf dieser Basis entwickelte Dacia später unter dem neuen Mehrheitseigner Renault den SupeRNova (im Herbst 2000) und den Solenza (im Frühjahr 2003).Richtig los ging es indes erst, als Renault Dacia ganz übernommen und 2004 den Logan zum Kampfpreis iengeführt hatte. Es folgten der Logan Kombi, Sandero, Lodgy, Dokker und nicht zuletzt der Duster, der in Mioveni mit bis dato rund 2,6 Millionen Exemplaren den Produktionsrekord hält. Auch der Jogger und der neue Bigster laufen in Mioveni vom Band, nicht aber der aus China stammende Spring.Für die erste Million benötigte das Werk 17 Jahre, für die zweite dreizehn, für die nächsten drei zusammen sechzehn, und für die darauf folgenden drei Millionen nur noch elf Jahre. Inzwischen ist Dacia in 44 Ländern vertreten, wobei über 70 Prozent des Gesamtabsatzes auf Westeuropa entfallen. In Deutschland steht demnächst noch ein Jubiläum an – die Auslieferung von Dacia Nr. 1.000.000.