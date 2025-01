Vertrauensgarantie für bis zu 74 Monate alte Autos

Dacia bringt kostenlose Anschlussgarantie

Mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und Werterhalt erfreut Dacia schon seit jeher die Kundschaft. Nun folgt mit der Einführung einer kostenlosen Anschlussgarantie eine weitere vertrauensbildende Maßnahme. Sie gilt unter Bedingungen auch für bereits etliche Jahre alte Modelle.

Dacia Auch ältere Dacia-Modelle profitieren von der neuen "Vertrauensgarantie" der Renault-Tochter

Dacia führt ab sofort eine sogenannte Vertrauensgarantie an. Sie gilt jeweils für ein Jahr oder maximal 30.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt.Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass das Auto mit einer abgelaufenen bzw. auslaufenden Werksgarantie (drei Jahre, max. 100.000 Kilometer) regelmäßig gewartet wurde, wobei die Wartungen idealer-, aber nicht notwendigerweise von einer offiziellen Dacia-Werkstatt durchgeführt wurden. Wichtig ist, dass die jeweiligen Kundendienste nach Werksvorschrift erfolgt und dokumentiert sind.Ist diese Wartungshistorie vorhanden, greift die Vertrauensgarantie ab dem nächsten Service bei einem Dacia-"Partner". Sie muss dort, soweit ersichtlich, extra beauftragt/angesprochen werden. Das betreffende Auto darf zum erstmaligen Abschluss ein Alter von sechs Jahren und zwei Monaten nicht überschritten haben oder weniger als 120.000 Kilometer Laufleistung aufweisen. Die Vertrauensgarantie kann mehrfach bis zum Fahrzeugalter von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern verlängert werden.Es handelt sich prinzipiell um eine Anschlussgarantie und nicht, wie bei manch anderen Herstellern als Wartungs-Zugabe üblich, um eine Mobilitätsgarantie. Ausgeschlossen hat Dacia naturgemäß Verschleißteile wie Reifen, Bremsbeläge, Auspuff und dergleichen, außerdem ausdrücklich Klappergeräusche, Vibrationen, Rost, Lenkungsspiel und das Multimediasystem.Die entsprechenden AGB, die angesichts der Erwähnung von Cabriolets offenbar lieblos von woanders übernommen wurden und etliche sprachliche Merkwürdigkeiten enthalten, sind auf der Dacia-Website verlinkt. Insgesamt erscheint das Angebot kundenfreundlich: Wer alle Kundendienste durchgeführt hat, kann auch bei einem merklich gealterten Auto darauf "vertrauen", das finanzielle Risiko zumindest größerer Reparaturen beispielsweise an Motor, Getriebe oder Steuergeräten auf den Hersteller abwälzen zu können.Die Vertrauensgarantie ist fahrzeugbezogen und halterunabhängig, kann also bei einem privaten Verkauf auf den neuen Eigentümer übergehen.