Roll-out im zweiten Halbjahr geplant

Digitaler Fahrzeugschein: Pilotphase startet

In Sachen Digitalisierung mahlen die Mühlen in Deutschland bekanntlich langsam. Jetzt startet endlich der elektronische Kfz-Schein – als Pilotphase, und in einer extra App.

KI-Illustration via ChatGPT Der Kfz-Schein kann künftig auch nur auf dem Handy mitgeführt werden

ANZEIGE

Den Fahrzeugschein gibt es künftig nicht nur in der klassischen Papierversion, sondern auch als digitale Lösung in der sogenannten i-Kfz-App, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und Digitales vom Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei gemeinsam entwickelt wurde.Wie das Ministerium mitteilt, startet die für April angekündigte Pilotphase nun am 28. April 2025. Wer mag, kann dann dann die App ausprobieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine (bereits für März angekündigte, aber erst jetzt freigeschaltete) vorherige Registrierung - und die steht gerade einmal für die ersten 2.500 Teilnehmer zur Verfügung (Link nachfolgend im Kasten). Voraussetzung für die Registrierung sind ein Kartenführerschein, ein Personalausweis mit Online-Funktion (eID) und die App "ID Wallet".Bundesminister Volker Wissing lässt sich mit den Worten zitieren, das "häufige Suchen" des Kfz-Scheins "in der Schublade, in der Jackentasche oder im Auto" habe bald ein Ende. Warum man das Dokument, das man nur bei seltenen Polizeikontrollen, bei der Hauptuntersuchung und beim Fahrzeugverkauf/-wechsel benötigt und grundsätzlich mitgeführt werden muss, häufig suchen soll, bleibt ebenso offen wie der Grund für das ungewöhnlich praxisfreundliche Wording von Minister und Ministerium, heißt der Kfz-Schein doch offiziell "Zulassungsbescheinigung Teil I".Die sich jetzt registrierenden Nutzer haben nun also die Möglichkeit, vor dem öffentlichen Roll-out erste Erfahrungen mit der i-Kfz-App zu sammeln und können freiwillig Feedback zu den Funktionalitäten geben. Die Einführung für alle sei für das "zweite Halbjahr" geplant, heißt es.Mit der digitalen Version des Fahrzeugscheins entfällt die Mitführpflicht des Fahrzeugscheins in Papierform; bei einer Kontrolle wird die App auf dem Handy vorgezeigt. Das Handy selbst muss hierfür nicht aus der Hand gegeben werden, sofern beispielsweise durch Umhernavigieren innerhalb der App glaubhaft gemacht wird, dass dass es sich nicht etwa um einen Screenshot handelt. Das Ministerium empfiehlt aber dennoch vorher weiter die Papiervariante, weil die Rechtsänderung, so wörtlich, "noch nicht allen Polizeibehörden bekannt sein könnte".Mehrere Fahrzeugscheine auch unterschiedlicher Fahrzeugklassen lassen sich gleichzeitig in der App hinterlegen. Die digitale Zulassungsbescheinigung kann mit beliebig vielen anderen Personen (auch zeitlich befristet) geteilt werden.Negativ: Im Ausland wird der digitale Fahrzeugschein nicht anerkannt, er funktioniert nicht bei TÜV & Co., und er lässt sich auch nicht in die Wallets der Handy-Betriebssysteme exportieren.Der digitale Fahrzeugschein ist das erste Produkt der digitalen Fahrzeugpapiere. Perspektivisch sollen weitere Fahrzeug- und halterbezogene Nachweise wie der Führerschein in die App integriert werden. Bis es eine zentrale Dokumenten-App in Deutschland geben wird, dürfte es noch viele Jahre dauern.