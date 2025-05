300-PS-Vierzylinder ab 82.000 Euro

Maserati bringt Grecale-Basismodell

Maserati hat ein neues Basismodell für den Grecole im Angebot. Für neun Prozent weniger Leistung gibt es weniger als neun Prozent Prozent Nachlass – und zusätzlich weniger Ausstattung. Klingt nicht nach einem Rettungsmodell.

Stellantis Schön, teuer, vierzylindrig: Maserati Grecale

Das SUV Grecale ist das inzwischen wohl wichtigste Modell von Maserati. Jetzt haben die Italiener eine neue Basisvariante für die Baureihe ersonnen, die mit ihrem reduzierten Preis vor allem Dienstwagenfahrer ansprechen soll.Das neue Modell hört schlicht auf den Namen Grecale und verfügt über den gleichen nur vierzylindrigen Mildhybrid-Motor des Grecale Modena, der von 330 auf 300 PS in der Leistung reduziert wurde. Das Drehmoment bleibt konstant bei 245 Nm, ebenso die Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h.Außerdem hat Maserati die Ausstattung reduziert, so werden laut Hersteller-Info und Konfigurator etwa 20 statt 21 Zoll große Räder montiert – laut Website sind es sogar nur 19 Zoll. Weitere Änderungen sind nicht ohne Weiteres recherchierbar, weil Maserati keine Vergleichstabellen oder Preislisten zur Verfügung stellt.Der Grecale kostet damit jetzt ab 82.230 Euro, das sind 7.500 Euro weniger als für den Modena. Wer einen Sechszylinder als standesgemäß erachtet, bekommt den 530 PS starken Trofeo ab 125.350 Euro, die Elektrovariante Folgore mit 557 PS kostet ab 111.400 Euro.Das Marketing ist etwas schwierig. So hat Maserati die neue Version als Grecale ohne Zusatznamen angekündigt, nennt sie aber stellenweise auch Grecale GT und hat diese wohl in anderen Ländern schon länger verkauft. Grecale bezeichnet dann das ausschließlich in Italien angebotene 250-PS-Modell.Maserati steckt aktuell in schwierigen Zeiten und wird im Stellantis-Konzern womöglich keine Zukunft haben. Ob Ferrari oder ein anderes Unternehmen die Marke übernehmen wird, bleibt abzuwarten.